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Başakşehir'den zorlu kuraya ilk yorum

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz ekibi Sporting ile eşleşen Başakşehir'de başkan Göksel Gümüğdağ, eşleşmeyi değerlendirdi.
Başakşehir'den zorlu kuraya ilk yorum

Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları şu şekilde:

 "Gerçekten hiç kolayımız yok. Bir önceki grubumuzda gerek Roma, gerek Gladbach vardı. Grupların en zoruydu. Gerek teknik direktörümüz, gerek oyuncu kardeşlerimiz inanılmaz bir mücadele gösterdiler. Türkiye'nin Avrupa'da oynayan tek takımı durumuna geldik." 

"ZORU SEVERİZ"

"Sporting Lizbon, 120 yaşında bir takım. Bütçeleri 200 milyon euro. Gerçekten, kurada belki en zorlarından birini çektik. Çıkıp elimizden geleni yapacağız. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Zor ama Başakşehir zoru sever. Gladbach'ı yenip gelmek başka bir duygu. Biz bunu başardık. Futbol bu. Yol, saat farkı var ama biz buna rağmen iyi bir netice elde edip bu turdan çıkmak istiyoruz."

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