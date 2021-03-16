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Başakşehir'i yenen Beşiktaş, kupada finale yükseldi

Beşiktaş, Süper Lig'de geçtiğimiz hafta 3-2 mağlup ettiği Başakşehir'i, Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında aynı skorla yendi. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla finale yükseldi.
Başakşehir'i yenen Beşiktaş, kupada finale yükseldi

Türkiye Kupası Yarı Final maçında Beşiktaş evinde Başakşehir ile karşılaştı.

Vodafone Park'ta oynanan ve 90 dakikası 2-2 biten mücadeleyi Beşiktaş, uzatmalar sonunda 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı.

BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR'DEN YİNE GOLLÜ BİR MAÇ

Siyah-beyazlılar, 17. dakikada Aboubakar ve 22. dakikada Vida'nın golleriyle üstünlüğü yakalarken, Başakşehir'de 60. dakikada Deniz Türüç ve 77. dakikada Giuliano 2. yarıdaki geri gönüşü getirdi.

102. dakikada ağları sarsan Larin, Beşiktaş'a turu ve finali getirdi.

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