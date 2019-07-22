Başakşehir'in Devler Ligi yolundaki rakibi belli oldu

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Viktoria Plzen-Olympiakos eşleşmesinin galibi olacak.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları 13 Ağustos, Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.
ŞAMPİYONLAR YOLU
CFR Cluj - Maccabi / Celtic - Nömme Kalju
Sutjeska - APOEL / Dundalk - Karabağ
PAOK - Ajax
Saburtalo - Dinamo Zagreb / Ferencvaros - Valletta
Kızılyıldız - Helsinki / New Saints FC / Kopenhag
Maribor - AIK / BATE Borisov - Rosenborg
LİG YOLU
Başakşehir / Viktoria Plzen - Olympiakos
Krasnodar - Porto
Club Brugge - Dynamo Kiev
PSV - Basel / LASK Linz
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