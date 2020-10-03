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Başakşehir’in ‘İlk Gençlik Merkezi’ yükseliyor

Başakşehir Belediyesi, Güvercitepe Mahallesi’nde ilçe gençliğinin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir yaşam merkezi inşa ettiğini duyurdu.
Başakşehir’in ‘İlk Gençlik Merkezi’ yükseliyor

Başakşehir Belediyesi, gençlerin geleceğine yönelik yatırımlarına bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Güvercintepe Mahallesi’nde 4 bin 400 metrekare alan üzerine Güvercintepe Gençlik Merkezi inşa ediliyor. Gençlerin yeni yaşam alanı olacağı belirtilen gençlik merkezinde incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu projeye ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

“SANATIN MERKEZİ OLACAK”
 

Başakşehirli gençlerin kültürel ve sosyal alanda toplanma merkezi haline dönüşecek olan Güvercintepe Gençlik Merkezi’ndeki hafriyat çalışmalarında sona gelindi.Belediye, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir gençlik için yapımına devam edildiğine vurgu yaptığı merkezin özelliklerine de dikkat çekti. İçerisinde 18 adet sanat atölyesi ve dersliğin bulunacağı merkezde gençlerin resim, müzik ve ebru gibi sanat faaliyetlerinin tamamına ücretsiz bir şekilde ulaşabileceği belirtildi.

HEM GENÇLİK MERKEZİ HEM MİLLET KÜTÜPHANESİ

Modern mimari tasarımıyla gençler için sıcak bir yuva haline dönüşeceği belirtilen Güvercintepe Gençlik Merkezi’nde 250 kişilik konferans salonu, sergi ve toplanma alanı, semt kütüphanesi, etüt alanı yer alacak. Yabancı dilini geliştirmek isteyen gençler için ise yabancı dil sınıfları bulunacak. Merkezde etkinliklerin yapılacağı alanlara hizmet edecek ikram alanı da yer alacak. Güvercintepe Gençlik Merkezi’nde yer alacak olan kütüphane, mahalle sakinlerine millet kütüphanesi olarak da hizmet verecek.

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