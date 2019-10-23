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Başakşehir'in konuğu Wolfsberger

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında Avusturya'nın Wolfsberger ekibiyle karşılaşacak.
Başakşehir'in konuğu Wolfsberger

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında yarın Avusturya'nın Wolfsberger ekibiyle karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek.

Turuncu-lacivertli ekibin 1 puanı bulunuyor

Grubundaki ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Roma takımına 4-0 yenilen ve ikinci karşılaşmasında sahasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertli ekibin 1 puanı bulunuyor.

Avusturya ekibi ise iki maç sonunda 4 puan topladı.

Başakşehir'de bu mücadele öncesinde Sırp orta saha oyuncusu Danijel Aleksic'in sakatlığı bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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