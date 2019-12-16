Başakşehir'in rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 32 turu kura çekimi gerçekleşti. Temsilcimiz Medipol Başakşehir kuraya seribaşı olarak girdi ve Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile eşleşti.
Son 32 turu ilk maçları 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.
Başakşehir ilk maçını 20 Şubat'ta Lizbon'da oynayacak. Rövanş ise 27 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
Wolverhampton (İngiltere) - Espanyol (İspanya)
Sporting Lizbon (Portekiz) - Medipol Başakşehir (Türkiye)
Getafe (İspanya) - Ajax (Hollanda)
Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz)
Kopenhag (Danimarka) - Celtic (İskoçya)
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Basel (İsviçre)
Cluj (Romanya) - Sevilla (İspanya)
Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere)
AZ Alkmaar (Hollanda) - LASK (Avusturya)
Club Brugge (Belçika) - Manchester United (İngiltere)
Ludogorets (Bulgaristan) - Inter (İtalya)
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Salzburg (Avusturya)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)
Wolfsburg (Almanya) - Malmö (İsveç)
Roma (İtalya) - Gent (Belçika)
Glasgow Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz)
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