Başarılı Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ödüllendirilecek

Yaptığı görevde başarıya ulaşan veya yenilikçi ve özgün bir çözüm bularak süreçleri iyileştirdiği tespit edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ödüllendirilecek.

Yaptığı görevde inisiyatif alan, kararlı, eğitimini ve yeteneklerini zamanında, çekinmeden ve doğru sergileyerek başarıya ulaşan veya yenilikçi ve özgün bir çözüm bularak süreçleri iyileştirdiği tespit edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ödüllendirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı Ödül Yönetmeliği'ne göre, personeli mükemmel hizmete teşvik etmek, moral vermek ve başarılı olanları emsalleri arasında ayırt ederek diğerlerine örnek olmasını sağlamak amacıyla, takdir belgesi, başarı belgesi, üstün başarı belgesi, para mükafatı, bröve, şerit rozet ve madalya ödülleri verilebilecek.

Hakkında ödül teklifinde bulunulan personel, ödülün onaylanmasına kadar ödül teklifinden haberdar olmayacak.

Amirleri teklif edecek

Amirler personelin başarısını tespit ettiğinde, personeli ödül gerekçesi ile değerlendirecek ve takdir belgesinin üstünde bir ödüle layık olduğu kanaatine vardığında, gerekçenin derecesine bağlı olarak, başarı belgesi, para mükafatı, şerit rozet veya madalya ödüllerinden biri için en kısa sürede teklifte bulunacak.

Ödül teklifi, olayın içinde yer alan personelden, aynı koşullarda olmasına rağmen inisiyatif alan, kararlı, eğitimini ve yeteneklerini zamanında, çekinmeden ve doğru sergileyerek başarıya ulaşan veya yenilikçi ve özgün bir çözüm bularak süreçleri iyileştiren personel için hazırlanacak.

Başarının sonucunda, Sahil Güvelik Komutanlığına, ülkeye, çevreye, doğaya ve insanlara sağlanan yararı, kurtarılan insan hayatı, yakalanan kaçak malzeme miktarı, engellenen çevre kirliliği veya önlenen kazanın boyutu ya da iyileştirilen bir süreç veya geliştirilen bir proje sonucunda sağlanan tasarruf ve benzerleri, mümkünse ölçülebilir fayda olarak ifade edilecek.

Ödül teklifleri, öncelikle Sahil Güvenlik Personel Başkanlığı tarafından usul yönünden incelenecek daha sonra değerlendirme kurulu üyelerine kurulun toplanmasından 3 iş günü önce bir dosya halinde verilecek.

Teklif ve ön kontrol sürecinin tamamlanması, 20 iş gününü geçemeyecek.

Değerlendirme Kurulunun kararının olumlu olması halinde yetkili makamın onayının ardından personel, düzenlenecek törenle ödüllendirilecek.

Madalyanın törenle personele verilmesi İçişleri Bakanı tarafından gerçekleştirilecek. Bakan bu yetkisini, Sahil Güvenlik Komutanına devredebilecek.

Kendisine şerit rozet, bröve veya madalya verilen personel, ödülleri üniforma üzerinde taşımak zorunda olacak.

Yönetmelik kapsamındaki madalya veya minyatürlerini, hakkı olmamasına rağmen taşıyan kişiler hakkında ilgili Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacak.