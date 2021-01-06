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Başarıya engel yok

Etimesgut Belediyespor Ampute Futbol Takımı, pandemi nedeniyle ileriki bir tarihe ertelenen Ampute Futbol Süper Ligi'ne yoğun tempoda çalışıyor.
Başarıya engel yok

Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren futbolcular, antrenmanda yaptığı teknik vuruşlarla göz dolduruyorlar. Takımın önemli oyuncularından Muhammet Yeğen voleyle attığı gollerle dikkat çekiyor.
Geçen yıl Türkiye Kupası'nı kaldıran ve 10 futbolcusu milli takım için ter döken Etimesgut Belediyesi Ampute Takımı bu sezon ligi şampiyon olarak tamamlamak istiyor.

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Teknik ekip ve futbolcular, Devlet Bahçeli Tesisleri'nde kendilerine her imkanın sunulduğunu ve çok verimli bir çalışma ortamı sunulduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e teşekkür ettiler.

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