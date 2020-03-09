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Başbakan açıkladı: Dünyanın en borçlu ülkesi olma yolunda ilerliyoruz

Başbakan Hassan Diyab, Lübnan'ın dünyanın en borçlu ülkesi olma yolunda ilerlediğini söyledi.
Başbakan açıkladı: Dünyanın en borçlu ülkesi olma yolunda ilerliyoruz

Diyab, Lübnanlılara seslendiği televizyon konuşmasında, Lübnan'ın 2020'de toplam 4,6 milyar dolarlık eurobond tahvil senedi ödemesi olduğunu, bu borcun 1,2 milyar dolarlık ilk kısmının vadesinin 9 Mart'ta sona erdiğini ancak ödemenin askıya alınacağını belirtti.

Lübnan'ın tarihinde ilk kez temerrüde düşeceğini bildiren Diyab, ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetti.

Diyab, "Lübnan, dünyanın en borçlu ülkesi olma yolunda." ifadesini kullandı.

Lübnanlıların yüzde 40'ından fazlasının önceki politikalar nedeniyle kendilerini yoksulluk sınırının altında bulabileceğini aktaran Diyab, ülkesinin vadeleri dolan borçları ödeme gücü bulunmadığını ve borçlarını yeniden yapılandırmaya çalışacağını ifade etti.

Borçları ödemeyi askıya alma kararının yoğun ve dikkatli çalışmaların ardından alındığını ve bu kararı alırken vatandaşlarının çıkarlarını göz önünde bulundurduklarını anlatan Diyab, Lübnan'ın yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışan bir ülke olduğunu ancak halihazırda borçlarını zamanında ödeme gücü bulunmadığını dile getirdi.

Lübnan'ın, 1 milyar 200 milyon dolar, 2 milyar 700 milyon dolar ve 700 milyon dolarlık 3 ayrı eurobond tahvili senedi ödemesi bulunuyor. Bunlardan ilk kısmının vadesi 9 Mart'ta, ikincisi nisan ayında, üçüncüsü de bu yıl içinde doluyor.

Lübnan'daki durum

Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı düzenlenen gösteriler üzerine Saad el-Hariri başbakanlığındaki 30 üyeli Ulusal Birlik Hükümeti 29 Ekim 2019'da istifa etmişti.

Hariri'nin yeniden başbakanlık görevine yanaşmaması üzerine Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefikleri, eski Eğitim Bakanı Hassan Diyab'ın başbakanlığında 20 üyeli yeni hükümetin kurulmasını sağlamıştı.
Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

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