Başhekim Yıldız'a hayırlı olsun ziyareti

Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi’ne Başhekim olarak atanan Op. Dr. Uğur Yıldız’a, hemşerileri “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi’ne kısa süre önce Başhekim olarak atanan Op. Dr. Uğur Yıldız’a, hemşerileri “hayırlı olsun” ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarete Ankara Çankırılılar Derneği (ÇANDER) Başkanı Aydın Öksüz, Genel Sekreter Hasan Kaya’nın yanı sıra çok sayıda dernek yöneticisi katıldı.

GURUR DUYUYORUZ

Ankara Çankırılılar Derneği (ÇANDER) Başkanı Aydın Öksüz, ziyarette yaptığı konuşmada, “Bu güne kadar hemşerilerimizin maddi manevi ne zaman bir ihtiyacı olsa ‘Uğur hocamız var’ dedik ve hiçbir tereddüt duymadan sizleri aradık. Allah razı olsun sizler de zaman mefhumu gözetmeden 7/24 saat elinizden gelen desteği fazlasıyla gösterdiniz. Çankırılılar olarak sizin gibi değerli, samimiyetle işini yapan insanların memleketimizden çıkmış olmasından gurur duyuyoruz. Bugüne kadar ki hizmetlerinizden, sağlık alanında hem hemşerilerimize hem bütün vatandaşlara göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü sizlere müteşekkiriz” dedi.

İŞİMİZİN GÜZEL TARAFI İNSANLARA YARDIM ELİ UZATABİLMEK

Ankara’daki hemşerilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız “Biz sağlık alanında çalışıyoruz, sağlık her şeyden önce gelir, öteleyemeyiz, görmezden gelemeyiz. Biz yalnızca işimizi en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisindeyiz. Güzel düşünceleriniz için ve ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanları olarak bizim işimizin en güzel tarafı bir insana yardım eli uzatabilmek, hayır duasını alabilmektir. Zaman zaman geçmişte tedavi ettiğim, ameliyatını yaptığım hastalarımızla karşılaşıyoruz, hatta çocuk yaşta hastamız olanların büyüyüp, iş güç sahibi olduğuna, evlendiğine şahit oluyoruz. Biz çoğu zaman onları tanıyamasak da onlar bizi hiç unutmuyorlar, bizlere duydukları muhabbetin bitmediğini görmek sağlık çalışanları olarak tabii bizleri memnun ediyor. Hiçbir ayrım yapmadan bir insana dokunabilir, faydalı olabilirsek ne mutlu” ifadelerini kullandı. Ziyaret sonunda Başhekim Yıldız’a yöresel ürünlerden oluşan çeşitli hediyeler ve Çankırı tuzu takdim edildi.

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