  • BIST 1.135
  • Altın 523,296
  • Dolar 8,5166
  • Euro 9,9695
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 17 °C
»

Basın İlan Kurumu faaliyetlerini ülke genelinde sürdürecek

Basın İlan Kurumu, resmi ilan ve reklamların, gazete ve dergilerde yayınlanmasına aracılık görevini belli illerdeki şubeleri vasıtasıyla yürütürken yapılan yönetmelik değişikliğiyle yetkili kılınan Yönetim Kurulu, Kurumun faaliyetlerini 81 ile yaydı.
Basın İlan Kurumu faaliyetlerini ülke genelinde sürdürecek

Basın İlan Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, kurulduğu yıllarda İstanbul, Ankara ve İzmir’de olmak üzere üç ilde faaliyet gösteren Basın İlan Kurumu (BİK), yıllar içinde duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda şube sayısını 6’ya çıkararak faaliyetlerine devam etti.

2004 - 2008'de 6, 2010 - 2015'te ise 29 ilde şube açılması kararı alınmış ve şube sayısı 41’e ulaşmıştı. Basın İlan Kurumu, 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren 81 ilde faaliyetlerine devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, kurumun yeni teknolojik gelişmelerle beraber büyümeye devam ettiğini belirterek, "Son 20 yıllık dönemde belirli bir plan ve program dâhilinde içinde bulunduğumuz dijital çağın sağladığı teknolojik imkânlardan maksimum seviyelerde yararlanılmakla birlikte, kuruluş Kanununun verdiği yetkiden hareketle gerekli mevzuat düzenlemeleri de yapılmak suretiyle Kurumumuzun görevleri arasında yer alan ve evrak üzerinde işlem gerektiren muhtelif uygulamalar dijital ortama taşınmış ve böylelikle mekân, mesafe ve zaman mefhumu ortadan kaldırılarak yüklenilen kamu hizmet ve görevinin en etkin ve verimli bir şekilde yürütülüp icra edilmesi mümkün kılınmıştır." ifadelerini kullandı.

Duran, kurumun teşkiline dair 195 sayılı aynı Kanunun 8. maddesinin üçüncü fıkrasında İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde kurum şubesi açılabilmesi için Genel Kurulun yetkili kılındığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kanunun kurumumuza verdiği yetkiye dayanarak ve dijital teknolojilerden yararlanmak suretiyle Kurumumuz Genel Kurulunun Şubat 2020'deki toplantısında Basın İlan Kurumu faaliyetlerini ülke genelinde 81 ilde teşkilatlanarak sürdürme kararı alarak bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermiştir. Yönetim Kurulumuz çalışmalarını 1 Kasım 2020 itibariyle tamamlamış ve Basın İlan Kurumu bu tarih itibariyle ülke genelinde yapılanmıştır.

Kurumumuzun gerçekleştirdiği Mevzuat düzenlemeleri ve geliştirdiği uygulamalarla işlemlerinin neredeyse tamamının elektronik ortamda yapılmaya başlanmasıyla beraber, Kurumumuz ülke genelinde şube açmak suretiyle resmi ilan ve reklam yayınına aracılık görevini tek elden yürütmeye başlamıştır. Kararın Türk basınına hayırlı olmasını diliyor, 1961 yılından beri Türk basınının en önemli destekçisi olma misyonumuzun artarak devam etmesini temenni ediyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı03 Kasım 2020 Salı 16:18
  • Bursa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi03 Kasım 2020 Salı 16:03
  • Bakan Akar: Doğu Akdeniz'de hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz03 Kasım 2020 Salı 16:03
  • Enkaz çalışmalarında kurtarma ekibinden 'Türk bayrağı' hassasiyeti03 Kasım 2020 Salı 15:54
  • Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: İzmir'deki yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 6,6 milyon lira kaynak aktarıldı03 Kasım 2020 Salı 14:21
  • Adalet Bakanı Gül Viyana'daki terör saldırısını kınadı: Özen ve Gültekin'in dayanışması teröre en güçlü cevaptır03 Kasım 2020 Salı 14:20
  • Kızılay görevlisi Özlem Baran Tezel: Buse ile artık bir aileyiz03 Kasım 2020 Salı 14:20
  • Binadan gelen sesler paniğe neden oldu03 Kasım 2020 Salı 14:04
  • Bakan Çavuşoğlu: Avusturya'daki terör saldırısında 2 vatandaşımız canlarını hiçe sayarak teröristlere müdahale etti'03 Kasım 2020 Salı 14:03
  • Van'ın Özalp ilçesinde pasajda çıkan yangın kontrol altına alındı03 Kasım 2020 Salı 13:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti