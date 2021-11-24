Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Duran: Medya şekil değiştiriyor

Ankara’da 22 – 23 Kasım tarihlerinde, Anadolu Medyasının sorunları ve geleceğine ilişkin konuların ele alındığı Yerel Medyanın Geleceği Çalıştayı düzenlendi.Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Duran, Ne basın ne de gazetecilik ölecek, mecrası değişecek dedi.

Açılışı konuşmasını Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un yaptığı programın ikinci gününde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı yer aldı.

Çalıştay süresince yetkili kurum ve kuruluş temsilcileri, gazeteciler, akademisyenler ulusal ve yerel medyanın önemi, yerel televizyonların, gazetelerin, radyoların sorunları ve geleceği hakkında görüşlerini sundular. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, kurumun 60 yıldır başta yerel basın olmak üzere Türk basınının yanında olduğunu vurgulayarak, yeni iletişim teknolojileri karşısında basının durumunu değerlendirerek;

Çalıştaya, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran konuşmacı olarak katıldı. Duran, özelikle yerel basının durumu, Kurumun bu konudaki çalışmaları ve gelecek vizyonu hakkında bilgiler verdi.

Sadece Türk yerel basınının değil, ABD başta olmak üzere neredeyse tüm dünyada yerel medyanın ana gündemi olan konuyla ilgili çok sayıda toplantı gerçekleştirdik, öneriler topladık.

Yerel basının dijital dönüşüm süreçlerine katkı sunacak eğitimler organize ettik. 60 yıldır Türk basınına verdiğimiz yadsınamaz bir destek var. Pandemi sürecinde bu destekleri artırdık ve gazetelerin hayatlarını devam ettirebilmeleri için üzerimize düşeni yaptık.

Online ve fiziki olarak son iki yılda “İnternet Haberciliğinin Geliştirilmesi”, “Yeni Medyada Reklamcılığın Geliştirilmesi”, “Basın İşletmelerinde Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Bilinçlendirme Eğitimi”, “Yerel Basında Reklamcılığın Geliştirilmesi”, “Dijitalleşme ve Sosyal Medya Eğitimi” başlıklı eğitimler düzenledik. 61 ilimizde, basın işletmelerinin çeşitli kademlerinde çalışan 883 kişi bu eğitimlerimizden istifade etti.

Ancak sektörün durum analizi, yerel basın için artık Basın İlan Kurumu desteklerinin yeterli olmadığını, gazetelerin gelir modellerini çeşitlendirmeleri, içerik zenginleştirmeye gitmeleri gerektiğini gösterdi bize.” dedi.

“Yerel medya için radikal çözümlere ihtiyacımız var “

Northwestern Üniversitesi’nin, yerel medyanın geleceğine projeksiyon tutarak, 2019 yılında bir rapor yayınladığını, benzer sorunların ABD’de de var olduğunu belirten Duran “Pew Araştırma Merkezi’nin verileri 2018’de basılı gazete tirajlarının 1940’tan bu yana en düşük seviyelere düştüğünü, yerel televizyon haberlerinin de önceki yıla kıyasla ortalama yüzde 10 – 14 düşüşle büyük darbeler aldığını gösteriyor. Yeni iletişim teknolojilerinin basın ve medya sektöründe radikal değişiklikler doğurduğu ortada. Kesinlikle bu oranda radikal çözümlere ihtiyacımız var.

Bu manada şunu vurgulamak isterim ki; ben hiç umutsuz değilim. Ne basın ne gazetecilik ölecek meslekler değil. Mecrası değişse de toplumu aydınlatmak, haber vermek işi devam edecektir. İlkeleri olan, ilkeleriyle toplumun her katmanını koruyan, medya ve basının görevlerini ifa ederken sapmalarını önüne geçen, bir anlamda frenleyen kamu kurumlarına da her zaman ihtiyaç olacaktır.” şeklinde konuştu.