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Basın İlan Kurumu tarafından düzenlenen Yeni Medya Okulu Eğitim Programı sona erdi

Yeni Medya Okulu Eğitim Programı’nın sertifika töreninde konuşan BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, gazeteciliğin önemine dikkat çekerek, “Dünya var olduğu sürece iletişim ve gazetecilik var olacak” dedi.
Basın İlan Kurumu tarafından düzenlenen Yeni Medya Okulu Eğitim Programı sona erdi

Ankara Kalkınma Ajansı’nın desteği ile Basın İlan Kurumu tarafından gerçekleştirilen Yeni Medya Okulu Eğitim Programı sona erdi. Programda Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran tarafından 33 gazeteci kursiyere sertifikaları verildi. Duran, sertifika töreninde yaptığı konuşmada gazeteciliğin önemine değinerek, “Dünya var olduğu sürece iletişim ve gazetecilik var olacak. Amacımız dijital dönüşüme ayak uydurabilmek” dedi.

33 GAZETECİ KATILDI

Ankara’da resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz gazetelerin farklı birimlerinde çalışan 33 gazetecinin katıldığı “Yeni Medya Okulu Eğitim Programı” sona erdi. 3 gün süren programın ilk gününde “Eski medya – Yeni medya” başlığıyla medyada dünden bugüne nelerin değiştiğini İletişim Danışmanı Cihat Zafer Demirel anlattı.

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SERTİFİKALARI BİK GENEL MÜDÜRÜ VERDİ

Eğitimin ikinci gününde, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysel Çetinkaya tarafından yeni medya sürecine gazetelerin entegrasyonu tartışıldı. Programın son gününde Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Cahit Çelik’in katılımı ile sertifika töreni düzenlendi. Gazetecilere sertifikaları BİK Müdürü Rıdvan Duran tarafından verildi.

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AMAÇ; DİJİTAL DÖNÜŞÜME AYAK UYDURMAK

Sertifika programında konuşan Duran, Anadolu’daki birçok gazete ve diğer yayın mecralarını ziyaret ettiklerini, birçoğunun dijital dönüşüme hazır olmadığını tespit ettiklerini söyledi. Bu yüzden eğitim çalışmaları başlattıklarını kaydeden Duran, “İstiyoruz ki dijital dönüşüm sürecinde gazetelerimiz ayakta kalabilsinler. Bugün itibariyle 900’den fazla gazetecimize eğitim verdik. Gazeteciliği yaşatacaksanız sizler yaşatacaksınız. Günümüzde yeni bir iletişim modeli oluşmakta. Popüler olan tercih edilmeye başlandı” dedi.

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GAZETELER KENDİLERİNİ GELİŞTİRMELİ

Duran, “Burada gazetecilere büyük iş düşüyor. Gazetecilik mesleğini sıkıntıya sokanlar oluyor. Dünya var olduğu sürece iletişim ve gazetecilik var olacak. Bizim beklentimiz gazetecilik kültürünü internet medyasına taşımanız. Eğitim çalışmamamızın temel sebebi de budur. İnternet teknolojisinin hızlı gelişmesinin getirdiği birtakım sorunlar var. Bu sorunları aşabilecek olan sizlersiniz. İnternet medyasının büyümesi gazetelerin internet sitelerinin büyümesine engel değil. Biz istiyoruz ki gazetelerimiz kendilerini geliştirsinler, bizlerde elimizden gelen desteği verelim” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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