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Basın İlan Kurumu’ndan internet haberciliği atağı

Basın İlan Kurumu BİK internet haberciliğinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında, İstanbul'un ardından Van'da istişare toplantısı gerçekleştirdi. İlde ayrıca yerel gazete temsilcilerine internet gazeteciliği eğitimi verildi.
Basın İlan Kurumu’ndan internet haberciliği atağı

Basın İlan Kurumu (BİK) internet haberciliğinin geliştirilmesine dönük çalışmalarına hız verdi. Başta yerel olmak üzere yazılı basının temsilcileri ile istişare toplantıları gerçekleştiriliyor, internet haberciliğinin nasıl geliştirilebileceği üzerine eğitimler veriliyor. 

Yeni Genel Müdür Rıdvan Duran ile birlikte Marmara Bölgesi’nde gerçekleştirilen istişare toplantısının ikincisi önceki gün Van’da yapıldı. 

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BİK Van toplantısında Doğu Anadolu Bölgesi’nde yayın yapan yerel gazete temsilcilerine, internet gazeteciliği konusunda sunum yapıldı. Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Özkır da çevrimiçi gazetecilik süreçlerinde yerel gazetelere ilişkin riskler ve fırsatlarla ilgili bilgi aktardı.  

Van’daki etkinlikler kapsamında bu ilde yayın yapan yerel gazete temsilcilerine internet gazeteciliği eğitimi de verildi.  

Eğitimlerin ardından katılımcılara sertifika takdim edildi. 

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BİK Genel Müdürü Duran, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, yerel basının önemine işaret ederek “Yerel gazeteler bizim için çok önemli. Bizler yerel gazeteleri basının kılcal damarları olarak görüyoruz. Çünkü ulusal basının göremediği ve ulaşamadığı birçok habere ulaşıp vatandaşlara aktaranlar yerel gazetelerimizdir. Bu yüzden yerel gazetelerimizin hem büyümesini hem gelişmesini çok önemsiyoruz” dedi.

AVANTAJLARI LEHİMİZE KULLANABİLMELİYİZ

Eğitimlerin süreceğini ifade eden Duran, şöyle devam etti: “Basın dünyası olarak internetin gelişimiyle birlikte, sektörde önüne geçilemeyen bazı gelişmeler ve değişmeler yaşanıyor. Bizler de bu değişim ve gelişimi takip ediyoruz. İnternet, fırsatlar ve tehditler arasında bir sarkaç gibi işlev görüyor. Bunu akıldan çıkarmadan internetin getirdiği avantajları lehimize kullanabilmeliyiz.” 

Van ilinde yayınlanan gazetelerde çalışanların katıldığı internet haberciliği eğitimi, internet haber sitelerinin istenen kalite ve niteliğe kavuşması hedefiyle düzenlendi. İki gün süren eğitimde eğitmenler, internet gazeteciliğinde haber toplama ve yazma farklılığı, internet gazeteciliğinde hedef kitle, dijital fotoğrafçılık, internet gazeteciliğinde tasarım, internet gazeteciliğinde etik sorunlar ve internet gazeteciliğinin geleceği gibi konularda bilgiler aktardılar. 

 

Gazeteilksayfa.com


 

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