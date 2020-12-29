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Basın İlan Kurumunun Kurumsal Kimliği Yenilendi

Basın İlan Kurumu (BİK), günün şartlarına uyacak nitelikte, akılda kalıcı, tasarımı güçlü yeni logo ve tipografisini kullanıma aldı. Yeni tasarımın renklerini turkuaz (Türk mavisi) ve kahverengi oluşturuyor.
Basın İlan Kurumunun Kurumsal Kimliği Yenilendi

Yeni tasarım, sadece fiziksel ortamda değil dijital ortamlarda da devam eden gazetecilik mesleğine ve dijital dönüşüme vurgu yapıyor. Kurumsal kimlikte kullanılan görsel gelenekten ilham alırken, Kurumun gelecek projeksiyonunu da yansıtıyor.

Gelenek – Gelecek – Güven

Uygarlık tarihinin kilometre taşlarından biri olan kâğıt İ.S. 1500’lü yıllardan beri hayatımızda. Basın İlan Kurumunun yeni logosunda kullandığı kahverengi, yazılı basının en temel sarf malzemesi olan ve medeniyet hamurundan elde edilen gazete kâğıdını sembolize ediyor. Basın İlan Kurumunun 60 yıllık tecrübesini yansıttığı gibi yazılı basının oturmuş kültürünü ve bu tecrübesi ile günümüz gazeteciliğinin gerekliliklerini sentezleyerek ortaya sunduğu yeni gazeteciliği de vurguluyor.

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Osmanlı döneminde, İznik çinilerinin en gözde rengi olan turkuaz; Kurulduğu 1961 yılından günümüze basın sektörüne katkı sağlayan, sektörün varlığını sürdürmesi ve aynı zamanda dönüşümünü gerçekleştirmesinde ana aktörlerden biri olan Basın İlan Kurumunun, bu vizyonuna dikkat çekerken, geleceği, dijitalleşmeyi, Kurumun bağımsızlığını temsil ediyor.

Logo aynı zamanda taş, kemik, deri, parşömen, kâğıt, bilgisayar ile devam eden yazma yolculuğunu ve yeni mecralarda devam edecek bir serüveni de anlatıyor.

Gelenekten beslenen, geleceğe hazır ve tüm çalışmaları ile yazılı basının arkasındaki devlet güvenini temsil eden yeni logo ve tipografi, Kurumun Genel Müdürlük ve şubelerindeki tüm kullanım alanlarında 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulamaya alınacak.

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