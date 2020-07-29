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Basına destek paketinin bazı maddelerinin süresi bir ay daha uzatıldı

Basın İlan Kurumu'nca gazeteleri rahatlatan basına destek paketinin bazı maddelerinin süresi bir ay daha uzatılırken, gazetelerin dönüşümlü yayın hakkı sona erdi.
Basına destek paketinin bazı maddelerinin süresi bir ay daha uzatıldı

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, pandemi sürecinde resmi ilan ve reklam alan süreli yayınların yerine getirmek zorunda olduğu şartlardan olumsuz etkilenmemesi ve gazetecilik faaliyetlerini eksiksiz sürdürebilmeleri için aldığı 212 sayılı Genel Kurul kararının 2. ve 3. maddelerinin süresinin bir ay daha uzatılmasına karar verildi.

Basın İlan Kurumu açıklamasına göre, Türkiye'nin etkin bir şekilde mücadeleye devam ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve ilgili kurumların aldığı karar ve uygulamalar çerçevesinde birçok tedbir alındı.

Bu çerçevede Basın İlan Kurumu gündelik yaşamın bir parçası olan süreli yayınların mevzuat gereği yerine getirmek zorunda olduğu fiili satış, teslim yükümlülüğü, kadro sayısı ve benzeri şartlar bakımından olumsuz etkilenmemesi ve gazetecilik faaliyetlerinin eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nun 13 Mayıs 2020 tarihli toplantısında, 30 Haziran 2020'ye kadar geçerli olmak üzere 212 sayılı karar alınarak Resmi Gazete'nin 15 Mayıs 2020 tarihli ve 31128 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Süreli yayınların, Kovid-19 salgını süresince mevzuat gereği yükletilen vecibelerin yerine getirilememesi nedeniyle mağdur olmamaları için alınan 212 sayılı Genel Kurul kararında yer alan 2. ve 3. maddelerinin 31 Ağustos 2020’ye kadar uzatılmasına Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu'nca aynı Genel Kurul kararının 14. maddesi uyarınca karar verildi. 

421 gazete dönüşümlü yayımlandı 
Açıklamaya göre, kurumun bu erken dönem tedbirleri gazeteler ve meslek örgütleri başta olmak üzere sektörden olumlu geri dönüşler alırken, 421 gazete destek paketi kapsamında dönüşümlü yayın hakkından yararlanmıştı. Alınan bu kararla gazetelerin dönüşümlü yayın hakkı sona erdi.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan gazetelerin kadrosunda görev yapan gazeteciler, Türkiye İş Kurumu'nun izni ölçüsünde gazetelerin asgari kadrosunda tam ve eksiksiz olarak çalışmış kabul edilecek.

Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre, aranılan fiili satış adedine (baskı-bayi-abone vs.) ilişkin düşüşler için salgın mücbir sebep olarak değerlendirilecek ve anılan maddelerdeki fiili satış adedi şartları uygulanmayacak.

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