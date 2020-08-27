  • BIST 1.107
  • Altın 458,462
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6488
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 26 °C
»

Basına destek paketinin bazı maddelerinin süresi bir ay daha uzatıldı

Basın İlan Kurumu'nca alınan karara göre, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan gazetelerin kadrosunda görev yapan fikir işçileri, Türkiye İş Kurumunun izni ölçüsünde gazetelerin asgari kadrosunda tam ve eksiksiz olarak çalışmış kabul edilecek.
Basına destek paketinin bazı maddelerinin süresi bir ay daha uzatıldı

Basın İlan Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin etkin bir şekilde mücadeleye devam ettiği Kovid-19 küresel salgını dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve ilgili Kurumlarının aldığı karar ve uygulamalar çerçevesinde birçok tedbir alındı.

Bu çerçevede Basın İlan Kurumu gündelik yaşamın bir parçası olan süreli yayınların mevzuat gereği yerine getirmek zorunda olduğu fiili satış, teslim yükümlülüğü, kadro sayısı ve benzeri şartlar bakımından olumsuz etkilenmemesi ve gazetecilik faaliyetlerinin eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun 13 Mayıs 2020 tarihli toplantısında, 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere 212 sayılı karar alınarak Resmi Gazete’nin 15 Mayıs 2020 tarihli ve 31128 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Süreli yayınların, Kovid-19 salgını süresince mevzuat gereği yükletilen vecibelerin yerine getirilememesi nedeniyle mağdur olmamaları için alınan 212 sayılı Genel Kurul kararında yer alan 2. ve 3. maddelerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılmasına Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunca aynı Genel Kurul kararının 14. maddesi uyarınca karar verildi.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan gazetelerin kadrosunda görev yapan fikir işçileri, Türkiye İş Kurumunun izni ölçüsünde gazetelerin asgari kadrosunda tam ve eksiksiz olarak çalışmış kabul edilecek.

Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre aranılan fiili satış adedine (baskı-bayi-abone vs.) ilişkin düşüşler için salgın mücbir sebep olarak değerlendirilecek ve anılan maddelerdeki fiili satış adedi şartları uygulanmayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basına destek paketinin bazı maddelerinin süresi bir ay daha uzatıldı27 Ağustos 2020 Perşembe 10:31
  • İki yılda 6 milyonu aşkın vatandaşa destek verildi27 Ağustos 2020 Perşembe 10:18
  • Türkiye yeni NAVTEX yayınladı27 Ağustos 2020 Perşembe 10:17
  • Örgütten kaçıp teslim olan kişi yaşadıklarını anlattı27 Ağustos 2020 Perşembe 10:09
  • Dereli'de selin ardından enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları sürüyor27 Ağustos 2020 Perşembe 10:07
  • Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor27 Ağustos 2020 Perşembe 09:36
  • Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili bir kişi daha yakalandı27 Ağustos 2020 Perşembe 09:35
  • Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 16 yaralı27 Ağustos 2020 Perşembe 09:35
  • Türkiye ve dünya gündemi27 Ağustos 2020 Perşembe 09:34
  • Küçük Göl, kuruyunca pembeye büründü27 Ağustos 2020 Perşembe 09:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti