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Başını demir bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin üzerinden yola savrulan sürücü Erol Kazak, başını demir bariyerlere çarparak ağır yaralandı.
Başını demir bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 kara yolu Hisarkapı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Uşak yönünden İzmir istikametine giden Erol Kazak yönetimindeki 45 RA 7340 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Motosikletin üzerinden savrulan sürücü Kazak, yol kenarındaki demir bariyerlere başını çarparak ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Kazak'ı Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada ilk tedavisi yapılan Kazak, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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