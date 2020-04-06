Başkan Acar Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yılı  dolayısıyla mesaj yayımladı

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, belediyenin kendi sitesinden Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Acar, AA'nın 100. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"6 Nisan 1920'de kurularak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı ilk yasaları duyuran, Milli Mücadele'nin ve Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasına, Cumhuriyet tarihine tanıklık eden, iç ve dış olaylardan habersiz kalmış bir milleti haberdar ederek kamuoyunu bilgilendirme görevi ve sorumluluğunu taşıyan, 1925 yılından bu yana özerk yapısı ile dünyanın sayılı haber ajansları arasında yerini alan Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yıldönümü kutlu olsun. Anadolu Ajansı’nın kurucuları büyük lider Mustafa Kemal Atatürk, gazeteciler Yunus Nadi Abalıoğlu ve Halide Edip Adıvar'ı rahmet ve saygıyla anıyorum."