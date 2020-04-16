Başkan Acar’dan 13 yaşındaki Aynur’a sürpriz doğum günü

Kızılcahamam’ın Yağcı Hüseyin Mahallesi’nde dede ve büyükannesiyle yaşayan iki kardeşin mutluluğu.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde bulunması gereken 13 yaşındaki Aynur Işık’a doğum günü sürprizi yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 13 Yaşındaki Aynur Işık’ın kardeşi Arda Işık Kızılcahamam Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak “Ablama doğum günü sürprizi yapmak istiyorum, sokağa çıkma kısıtlandığı için arkadaşlarıyla doğum günü kutlaması yapamıyor” dedi. Bunun üzerine Aynur Işık’a sürpriz bir kutlama yapılması talimatını veren Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, kendisi de telekonferans yoluyla bağlanarak gence sağlıklı mutlu yıllar diledi.

Belediye ekiplerince getirilen pastanın mumlarını söndüren Işık, mutluluğunu dile getirerek kardeşinin böyle bir şey yaptığından haberdar olmadığını ifade etti ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’a sürprizinden ve gönderdiği hediyeden dolayı teşekkürlerini iletti.