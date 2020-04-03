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Başkan Acar'dan 65 Yaş Üstü Vatandaşa Moral Desteği

Kızılcahamam Belediye ekipleri, Kızılcahamam Vefa Sosyal Destek Grubunu arayan 65 yaş üstü vatandaşların gıda,market,eczane ve banka vs. hizmetlerini evlerine teslim ederek  7/24 çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Başkan Acar'dan 65 Yaş Üstü Vatandaşa Moral Desteği

Kızılcahamam Belediye ekipleri, Kızılcahamam Vefa Sosyal Destek Grubunu arayan 65 yaş üstü vatandaşların gıda,market,eczane ve banka vs. hizmetlerini evlerine teslim ederek  7/24 çalışmalarını hızla sürdürüyor.

65 yaş üstü vatandaşlara Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar telefonla ulaşıyor.

Başkan Acar, Koronavirüs salgını sebebi ile evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşları telefonla arayarak onlara Cumhurbaşkanımızın selamını ileterek hal hatırlarını sorup, bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. Telefonla ulaştığı vatandaşlara moral desteği veren Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "İnşallah el birliğiyle güzel günlere hep birlikte kavuşacağız" dedi.

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