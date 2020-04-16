Başkan Acar'dan gençlere söz

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı gençlere etkinlik sözü verdi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Türkiye'de 20 yaş altı ve 65 yaş ve üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı gençler için müjde Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'dan geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden 20 yaş altı gençleri tebrik eden ve etkinlik sözü veren Başkan Acar'ın yaptığı paylaşım şöyle; "Sokağa çıkmama kuralını yerine getirerek bizlerin işlerini kolaylaştıran 20 yaş altındaki tüm gençlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. İyi ki varsınız. Sizlere söz veriyorum, bu zor günleri geride bıraktığımızda hep birlikte çok güzel etkinlikler yapacağız."