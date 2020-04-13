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Başkan Acar’dan ‘Şehitler Haftası' Mesajı

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman  Acar, 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Başkan Acar’dan ‘Şehitler Haftası' Mesajı

Başkan Acar mesajında, “Vatanımızı, istiklalimizi ve bayrağımızı sarsılmaz imanları ve eşsiz cesaretlerine borçlu olduğumuz aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bizlere vatan ve din mirasını bırakmak için toprağa düşmüş şehitlerimize olan minnet borcumuz bir ömür boyu tükenmez. Bu vatan ve al bayrak için gözünü kırpmadan canını veren aziz şehitlerimizi bir kere daha saygıyla anıyoruz. Gözlerini kırpmadan ölüme giden, kanlarıyla bayrağımıza al rengini veren şehitlerimiz, bize geride bu cennet vatanı bıraktılar. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

“Şehit, Allah rızası için, din, vatan, millet uğruna canını veren Müslüman kişiye denir. Şehitlik, İslam dininde peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebedir” diyen Acar, “Türk Milleti için bu mertebeye ulaşmak, vatanı ve milleti için canını vermek şereflerin en büyüğüdür. Bu toprakların her karışı şehit kanlarıyla sulanmıştır. Aziz şehitlerimiz ülkemizin bugünlere ulaşması için sayısız zorluklara göğüs germiştir. Milletimizin her ferdi, şehitlerimizin bıraktığı emanetin değerinin şuuru içindedir. Milletçe, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emaneti, her geçen gün aynı şuur ve inançla daha da yükseklere taşıyacağız. Zafere ulaşarak vatanı ve bayrağı için şehit olan, bugün bizlerin bağımsız bir ülkede yaşamamızı sağlayan, tüm şehitlerimizi minnetle anıyor Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

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