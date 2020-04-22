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Başkan Acar‘‘Maske ve Eldiven Çöp Değil, Tıbbi Atıktır’’

Kızılcahamam Belediyesi, ilçe merkez ve mahallelerine tıbbi atık çöp konteynerları yerleştirerek, maske ve eldiven gibi tıbbi atıkların halk sağlığına zarar vermeden toplanmasını amaçlıyor.
Başkan Acar‘‘Maske ve Eldiven Çöp Değil, Tıbbi Atıktır’’

Koronavirüse karşı etkili bir çalışma yürüten Kızılcahamam Belediyesi, çalışmalarını aynı hız ve kararlılıkla sürdürüyor.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere bir yenisini daha ekleyen Kızılcahamam Belediyesi, vatandaşların kullandığı maske ve eldivenlerin toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde bir yerde toplanabilmesi için Başkan Acar’ın talimatları doğrultusunda harekete geçerek, ilçenin 12 noktasına gri atık çöp konteynerları yerleştirdi. Belediye tarafından yapılan yeni uygulama ile birlikte maske ve eldiven gibi atıklar ‘gri atık olarak görülerek diğer atıklar ile karıştırılmaması sağlanacak.

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