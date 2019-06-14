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Başkan açıkladı: "G.Saray'ın teklifini reddettik"

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Vedat Muriqi için transfer açıklamasında bulundu
Başkan açıkladı: "G.Saray'ın teklifini reddettik"

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, ismi Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir ve Toulouse ile anılan Vedat Muriqi konusunda transfer açıklaması yaptı.

A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Yılmaz Bal, Muriqi için 10 milyon euro istediklerini tekrarladı ve istedikleri rakam gelmezse oyuncularını bırakmayacaklarını söyledi.

Yılmaz Bal açıklamasında, "Abdurrahim Albayrak 3 milyon euro verdi. 3 milyon Euro'ya Vedat Muriç'i vermeyeceğiz. Vedat ile zaten görüşmelerimiz sürüyor. Bize diyor ki; "Rizespor'un menfaatleri ile benim menfaatleri örtüşecekse bu transfer olsun" Türkiye'den iki teklif (Galatasaray, Fenerbahçe) yurt dışından bir teklif (Touolouse) var. İstediğimiz teklif gelmezse Vedat Muriqi takımda kalacak. Vedat Muriqi için 10 milyon euro istiyoruz. Muriqi'yi 500 bin euroya almıştık, 10 milyon euroluk talebimiz var" sözlerini kullandı.

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