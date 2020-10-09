Başkan Akçam emlak sektörünün eksiklerini dile getirdi

Etimesgut Emlak Müşavirliği Dernek Başkanı Hakan Akçam milyonlarca lirayı yatırıma dönüştüren ve 50 binden fazla çalışanı bulunan emlak sektörünün hukuk ve eğitim alanında eksiklerinin olduğunu belirtti.

Etimesgut Emlak Müşavirliği Dernek Başkanı ve Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Akçam sektörün karşı karşıya kaldığı sorunları ve çözüm yollarını gazetemize anlattı. Akçam, milyonlarca lirayı yatırıma dönüştüren ve 50 binden fazla çalışanı bulunan emlak sektöründe hukuk ve eğitim alanında düzenlemelere gidilmesi gerektiğini söyledi. Akçam şu değerlendirmelerde bulundu:

EĞİTİM VE HUKUKSAL SORUNLARIMIZ VAR

“Eksik olan kanunumuzu bir an önce istiyoruz. Dünya da saygın olan meslek Türkiye’mizde neden olmasın. Çok acil bizlere kulak verilmesini, 50 binin üzerinde çalışanı olan ve milyonlarca TL’yi yatırıma yönlendiren bir topluluğu sahipsiz bırakmayın. Sektörün dünyada olan ama bizde olmayan eksikleri:

*Emlak Danışmanlığı ile ilgili hukuki alt yapının olmaması.

*Denetimin mali, idari ve yargı alt yapısının olmaması.

*Emlak Danışmanın eğitim ve alt yapısının yetersiz olması.

*Tüm STK’ların bir çatı altında olmaması ve STK enflasyonunun çokluğu

*Hizmeti alan insanların emlak hizmetine olan inançlarının yetersizliği.”

DÜNYA ÇAPINDA BİR EMLAK SİSTEMİ ÜRETEBİLİRİZ

“Düzgün, denetlenebilir, hata oranları sıfıra inmiş ve dünya çapında bir emlak sistemi üretebileceğimize inancım tam. Ancak emlak hizmeti alanı ve emlak hizmeti vereni yeterli kılmadan bu itibarı sağlamamız kolay olmayacak. Örneğin Amerika’daki emlak sektörü bizim bugün yaşadığımız sorunları yaşamış, çoğu sorunu uzun zaman sonra çözmüş. Âmâ bir emlak danışmanı ne hizmet verir bilmeyen alıcılar nedeniyle hep itibarsız kalmıştır. Öncelikle yıllarca emlak danışmanına giden insan sayısı bizdeki gibi % 3’lerde kalmış, emlak danışmanı % 97 insanların ayağına gider olmuş ve bu potansiyel alıcıların çoğu emlak danışmanı ile işbirliği yapmaktan uzak durmuş. Zaman içinde insanların emlak danışmanına gitmeme nedenlerini düşünmeye başlamışlar ve çözümleri bulmuşlar.”

MESLEĞİN SAYGINLIĞINI ARTIRMALIYIZ

“Türkiye’deki en önemli sorun henüz insanların yapılan yenilikleri bilmedikleri için alaturka sistem üstünde ısrarcı olmaya devam etmeleridir. Sorunları henüz daha anlayamayan, sorunlar üstünde mutabık kalamayan sektörün, çözümler üstünde de mutabık kalamadığını görüyoruz. Yıllardır sorunları teşhis edemedik. Mesleğin saygınlığını artıracak bir zemin oluşturmalıyız.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA