Başkan Aksoy'un da aralarında bulunduğu 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

İzmir'de 'İhaleye fesat karıştırma ve tehdit' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Memenem Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile yardımcılarının da bulunduğu toplam 26 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen ve daha sonra partisinden istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve aralarında yardımcılarının da bulunduğu kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile birlikte 26 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

'İhaleye fesat karıştırma ve tehdit' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bugün saat 07.30’da emniyetten çıkartılan 26 şüpheli, Menemen Adliyesi’ne sevk edildi.