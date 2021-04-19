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Başkan Altınok, 10 yeni mahalle konağını müjdeledi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Mahalle konağı olmayan mahallemiz kalmasın” diyerek başlatılan projeler kapsamında ilçeye 10 adet yeni mahalle konağı yapılacağını müjdeledi.
Başkan Altınok, 10 yeni mahalle konağını müjdeledi

Keçiören Belediyesi tarafından sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra özel günlere ev sahipliği yapması için inşa edilen mahalle konaklarının sayısı artıyor. Bu kapsamda Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok 10 yeni mahalle konağı projesini müjdelerken Yükseltepe Mahallesi’nde bulunan mahalle konağının ise tamamlanma aşamasında olduğunu belirtti.

“SOKAK DÜĞÜNLERİNİ AZALTACAĞIZ”
Modern kent anlayışına uygun olarak inşa edilen konakların birçok etkinlik için kullanışlı olduğunu da belirten Altınok, “Sokak düğünlerimizin sayısını azaltmak için belediyemize ait mahalle konaklarımızı ücretsiz olarak hizmete sunuyoruz. Ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza kına, sünnet, taziye, söz, nişan ve asker uğurlama gibi özel merasimlerinde bu güzel mekânlarımızı tahsis ediyoruz. Pandemi sona erdiğinde sayısını artırdığımız mahalle konaklarımız vatandaşımıza özel günlerinde ev sahipliği yapmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

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