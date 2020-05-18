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Başkan Altınok: 19 Mayıs coşkusunu Azerin konseriyle yaşayacağız

Keçiören Belediyesi, Milli Mücadelenin 101’inci yıldönümü ve 19 Mayıs ve Gençlik ve Spor Bayramı’nı koronavirüs salgını nedeniyle önceki yıllarda olduğu gibi meydanlarda değil online ortamda gençlerle birlikte kutlamaya hazırlanıyor.
Başkan Altınok: 19 Mayıs coşkusunu Azerin konseriyle yaşayacağız

Başkan Altınok, Keçiören’in 51 mahallesini gezecek olan üstü açık otobüste de ‘Çırpınırdı Karadeniz’ eseriyle gönüllerde taht kuran Azerin’in sahne alacağını ve Keçiörenlileri selamlayacaklarını söyledi.  

GENÇLERLE ONLİNE SOHBET

İlçedeki 19 Mayıs kutlamaları kapsamında ilk olarak Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok sosyal medya hesapları Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden saat 10.00’da başlayacak olan canlı yayınla milli mücadeleye ilişkin duygu ve düşüncelerini dile getirecek. Altınok ayrıca telekonferans yöntemiyle sporda ve okullarında başarılı olan 6 gençle sohbet de edecek. 

GENÇLİĞE HİTABE OKUNACAK

Gençlerle gerçekleştirilen sohbetin ardından Keçiören Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi de Anıtkabir’de Gençliğe Hitabeyi okuyarak milli birlik mesajı verecek. Gençlik Meclisi tarafından düzenlenecek olan yarışmalar ise Belediyenin kurumsal sosyal medya hesapları Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden canlı yayınla gençlere ulaştırılacak. 

ŞİİR VE TİYATRO BİRBİRİ ARDINA YAYINDA OLACAK

19 Mayıs kutlamaları, KEDEM öğretmenlerinin Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya ait ‘Işıldar da Yeraltı Yıldızları’ şiirini, KEDEM öğrencilerinin ise “Sığmıyordu”, “Gece Bayrak Su” ve “Buz” şiirlerini okumalarıyla sürdürülecek.  

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İlçede gün boyu devam edecek olan yayınlarda, Keçiören Belediye Konservatuarı öğrencileri de “Hoş Gelişler Ola” marşını icra ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ithafta da bulunacaklar. 19 Mayıs coşkusu, Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularından Mesut Kuşçu’nun kaleme aldığı oyunun sahnelenmesiyle ve daha sonra yine Şehir Tiyatrosu oyuncularının sahneleyeceği ‘İstiklal Yolunda’ dramasıyla doruğa çıkacak. 

BAŞKAN ALTINOK VATANDAŞI AZERİN KONSERİYLE SELAMLAYACAK 

Milli mücadelenin 101’inci yıldönümü ve 19 Mayıs kutlamaları kapsamında son olarak üstü açık otobüste düzenlenecek olan etkinlikte, Azerin’in konseriyle Keçiören'in her bir mahallesinde eşsiz güzellikteki ezgiler seslendirilecek ve beraberinde Başkan Turgut Altınok halkı selamlayacak.


 

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