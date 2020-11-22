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Başkan Altınok: Bin 526 ton atık camı geri dönüşme kazandırdık

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemiz geneline yerleştirdiğimiz 89 adet cam kumbarası ve 8 adet mobil atık getirme merkezi ile son bir yılda bin 526 ton atık camı geri dönüşme kazandırdık.” dedi.
Başkan Altınok: Bin 526 ton atık camı geri dönüşme kazandırdık

ATIK CAMLAR KUMBARAYA
Keçiören Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçe geneline konulan 8 adet atık getirme merkezi ve 89 cam kumbara sayesinde toplanan atık camları rutin olarak toplayarak Atık Dönüştürme Merkezine taşıdı. Bu çalışmalar neticesinde bir yılda bin 526 ton atık camı geri dönüşüme kazandırdı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, atık camları toplayarak hem ekonomiye katkı sağlandığını hem de çevre kirliliğinin önüne geçildiğini ifade etti. 

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ATIKLAR KAYNAĞINDA AYRIŞTIRILIYOR
Keçiören’deki geri dönüşüm çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini de kaydeden Altınok, şunları söyledi:
 “Yüzyıllar boyunca doğaya zarar veren atıkları ekonomiye kazandırıyoruz. Sadece elektronik atıkları değil birçok noktada geri dönüşümü hayata geçirdik. Geri dönüşümü hizmet içi alanda yaygınlaştırdık ve personelimizi geri dönüşüme teşvik ettik. Türkiye`de çok az belediyenin sahip olduğu Sıfır Atık Belgesi’ni aldık. Artık Keçiören Belediyesi’ne çöp kamyonu girmiyor. Atıklar kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılıyor.”

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