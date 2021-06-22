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Başkan Altınok çocuklarla kurabiye yaptı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 1 Haziran’da yaz okulu eğitimlerine başlayan Çocuk Eğitim Merkezi’ndeki (ÇEM) öğrencileri ziyaret ederek mutfak atölyesine katıldı.
Başkan Altınok çocuklarla kurabiye yaptı

“HEDEFİNİZ BÜYÜK OLSUN”

Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde faaliyet gösteren ÇEM’İ ziyaret eden Başkan Altınok mutfak atölyesinde öğrencilerle birlikte kurabiye yaptı. Renkli görüntülerin yaşandığı çalışmada çocuklarla tek tek sohbet ederek onlara bir dizi önerilerde bulunan Altınok şunları söyledi:
“Her biriniz birer Türk bayrağısınız. Bu bayrağı yere düşürmeden, lekelenmeden göklere çıkaracak olan yine sizlersiniz. Devletimizin ve milletimizin geleceğisiniz. Hedefi büyük olmayanın başarısı da olmaz. Hedefiniz için çalışacak ve başaracaksınız. Kalıcı başarı tırnaklarınızla kazıdığınız, çalıştığınız başarıdır. Sizlerin kendinize, ailenize ve milletinize karşı sorumluluğunuz var. İnanırsanız, kendinize güvenirseniz ve çalışırsanız başarılı olursunuz.”
ÇEM yaz okulunda akıl oyunları, tasarım ahşap, hızlı okuma ve hafıza teknikleri, jimnastik atölyeleri faaliyet gösteriyor. Ayrıca öğrenciler Doğal Yaşam Parkı, Atatürk Botanik Bahçesi, Deniz Dünyası, teleferik ve Kartaltepe Mesire Alanı gezilerine katılma şansı buluyor. 

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