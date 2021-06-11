  • BIST 1.461
  • Altın 506,359
  • Dolar 8,3655
  • Euro 10,1213
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 14 °C
»

Başkan Altınok Demircan’ı Keçiören’de misafir etti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ı Keçiören’de misafir ederek ilçedeki bazı sosyal, kültürel ve tarihi tesisleri gezdirdi.
Başkan Altınok Demircan’ı Keçiören’de misafir etti

Altınok ve Demircan ilk olarak Estergon Türk Kültür Merkezini ve burada bulunan Etnografya Müzesini ziyaret ettiler. İkili daha sonra Atatürk Botanik Bahçesi, Deniz Dünyası, Gülistan Konağı, Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi, Yükseltepe Mehmet Doğan Kütüphanesi, Yunus Emre Kültür Merkezi ve Gül Kreş Adası’nda incelemelerde bulundular. 

Keçiören’e yapılacak olan turizm yatırımlarına ilişkin proje detaylarının paylaşıldığı gezi programında ilçedeki turizm potansiyeline dair fikir alışverişinde de bulunuldu.  

1-(12)-002.jpeg

“KEÇİÖREN ÖNEMLİ BİR TURİZM MERKEZİDİR”
Bakan Yardımcısı Demircan ile ilçedeki tesislerde gerçekleştirilen incelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’e yapılan yatırımlarla ilçemiz Başkentteki önemli turizm merkezlerinden biridir. Keçiören’i geçmişte olduğu gibi bugün de ‘Gezilip Görülmesi Gereken Yerler Listesi’ne sokmayı hedefliyoruz. Şehrimiz, tarihi ve kültürel mirasları içinde barındıran, doğal alanlarıyla Ankaralılara nefes olan bir özelliğe sahiptir. Tarihi ve kültürel dokuları görmek isten herkes Keçiören’e gelerek hem yeni eserlerimizde hem de tarihin izlerini taşıyan eski yapılarımızda bunları görebilirler.” diye konuştu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir'den esnafa yeni destek12 Haziran 2021 Cumartesi 00:22
  • Can dostlar için gezici klinik hayata geçiriliyor12 Haziran 2021 Cumartesi 00:20
  • Başkentte özel bir huzurevinde yangın çıktı11 Haziran 2021 Cuma 14:37
  • Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı11 Haziran 2021 Cuma 12:58
  • Altındağ Belediyesi’nin standı büyük beğeni topladı11 Haziran 2021 Cuma 04:20
  • Büyükşehir 250 zabıta memuru alımı yapacak11 Haziran 2021 Cuma 03:21
  • Gölbaşılı vatandaşlara afet eğitimi verilecek11 Haziran 2021 Cuma 02:24
  • ‘‘Kitap Kardeşliği’’ Projesine Tam Destek11 Haziran 2021 Cuma 01:27
  • HASVAK'a “Şükran Belgesi” takdim edildi11 Haziran 2021 Cuma 00:31
  • Sincan'da kademeli normalleşme denetimi11 Haziran 2021 Cuma 00:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti