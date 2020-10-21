Başkan Altınok “Ekonomisi iyi İlçelerdeniz” dedi ve borçlarını açıkladı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok belediyenin borçlarının büyük bir bölümünü ödediklerini ve hızla ödemeye devam ettiklerini söyledi. Altınok, “Türkiye’nin ekonomik yönden en iyi ilçe belediyelerinden birisiyiz” dedi.

Keçiören’de muhtarlarla bir araya gelen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok göreve geldikleri günden bugüne geçen 1,5 yılı değerlendirdi ve dikkat çekici bilgiler paylaştı. Altınok, “Şu an Türkiye’nin en itibarlı belediyesiyiz. 33 milyon lira borcumuzu ödedik. İller Bankası’na 40 milyon borcumuz kaldı. Özel bankalara borcumuz yok. Bana göre Türkiye’nin en hızlı para ödeyen belediyesiyiz” dedi. Altınok, 29 Ekim’de açılması planlanan Cumhuriyet Kulesi’nin yanı sıra Sancaktepe, Yükseltepe bölgesine yeni bir kule yapımı için proje hazırladıklarını belirtti. Altınok şu bilgileri paylaştı:

BORÇLARIMIZI HIZLI ŞEKİLDE ÖDEDİK

“Şu an Türkiye’nin en itibarlı belediyesiyiz. 33 milyon lira borcumuz vardı ödedik. Özel bankalara bir kuruş borcumuz kalmadı. İller Bankası’na 214 milyon lira borcumuz vardı 40 milyon borcumuz kaldı. Geçtiğimiz bir buçuk yılda Türkiye’de bana göre en hızlı para ödeyen belediyeyiz. Belediyemiz Türkiye’nin ekonomik yönden en iyi belediyesi ya da belediyelerinden birisidir. Onu söyleyebilirim.”

PARKLARIMIZ HER ŞEKİLDE TEMİZLENDİ

“Ben mahallelerimizi gece gündüz geziyorum, pazarlarımızı geziyorum. Polisimiz çalışıyor özellikle narkotik ekipleri özellikle Keçiören’de çalışıyor. Burası pilot bölge birçok operasyonlar yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Parklar büyük oradan temizlendi. Sokaklarımızı devamlı süpürüyoruz, temizliyoruz. Haftada bir gün yıkıyoruz. Bu sene sinek şikâyetleri aldık, seneye hiç kalmayacak onu söyleyebilirim.”

SENEYE BOZUK ARA SOKAK KALMAYACAK

“Yeni birçok projemiz var, ihalesi devam eden projelerimiz ve kentsel dönüşümlerin önemli bir bölümünü hallettik, bunları duyuracağız. Etap etap devam ediyor. Asfalt çalışmaları devam ediyor. Bu sene 40 milyon liralık asfalt atıyoruz. Bu sene yetişebildiğimiz kadar yetişeceğiz. Ama seneye Keçiören’de bozuk ara sokak kalmayacak.

OVACIK’A GÜREŞ KAMP TESİSLERİ

“10 tane konak ihalesi yapacağız. Bir tanesini Şehit Kubilay’da yaptık. Spor tesisleri yapacağız çok sayıda. Bir taraftan bizim yapacaklarımız var, Gençlik Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum. Sadece 50 milyonluk bizim yapacağımız var. Bir de Ovacık’a güreş kampı yapıyoruz. Güreş eğitim kampı olacak ve otel olacak. Ayrıca dünyadaki güreşçilerin gelip kamp yapacağız bir kompleks olacak. Şu anda proje aşamasında.”

YENİ KULE PROJE AŞAMASINDA

“Sancaktepe’ye Yükseltepe’ye yeni bir kule daha yapacağız. Projeyi hazırlıyoruz. İki tane kapalı çok amaçlı spor salonu yapacağız. Gençlik İl Spor Müdürümüz 5-6 tane çok amaçlı spor salonu, yeni yapılacak parklarımız bahçelerimiz bunları hazırladık.”

1650 ADET GECEKONDU VE METRUK YIKILDI

“Sadece Şehit Kubilay’da yıktığımız gecekondu sayısı 170. Toplam yıktığımız gecekondu ve metruk bina sayısı 1650. Sancaktepe, Ufuktepe hemen kalmadı diyebiliriz. Sadece havaalanı yolunda Yeşilöz’de 300 tane gecekondu var.”

VETERİNER KLİNİĞİMİZİ AÇTIK

“Sadece 306 bin TL’ye röntgen cihazı alıyoruz. Veteriner kliniğimizi açtık. Şimdi her ilçeden vatandaşımız geliyor hayvanını getiriyor aşılarını yapıyor ve biz hiçbir ücret almıyoruz.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA