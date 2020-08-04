Başkan Altınok: En çok yatırım yapan belediyeyiz

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde hizmet veren huzurevinde düzenlenen Kurban Bayramı eğlencesine katıldı.

Keçiören Tepebaşı Mahallesinde hizmet veren huzurevinin bahçesi bayram eğlencesi için sosyal mesafe ve temizlik kurallarına göre hazırlanırken, programda her bir yaşlının maskesini takmasına da özen gösterildi. Alana kurulan ses sistemi ile de yaşlılar müzik eşliğinde gönüllerince eğlendiler.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise yaşlıları tek tek selamladıktan sonra onlara hitaben bir konuşma yaptı. Altınok, “Huzurevimizde yaşayan analarımızın babalarımızın ellerinden öpüyorum. Kurban bayramınız mübarek olsun, hayırlara vesile olsun. Bütün dünya, bütün insanlık Kovid-19 denen bela ile mücadele ediyor. Bu nedenle eskisi gibi bayramlaşamadık. Bu bela bir tehdit olarak devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“TEDBİRLER KONUSUNDA ÇOK HIZLI DAVRANDIK”

Keçiören Belediyesinin, koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik birçok kurumdan hızlı davranarak huzurevinde önlem aldığını ve bu önlemlerin eksiksiz uygulandığını kaydeden Başkan Turgut Altınok, şunları söyledi:

“Bütün dünya, bütün insanlık Kovid-19 denen bela ile mücadele ediyor. Bu anlamda özellikle huzur evlerimiz çok önemli. Dünyada gördüğümüz huzurevlerinde birçok yaşlı alınamayan önlemler nedeniyle hayatını kaybetti. Toplu ölümler gerçekleşti. Ama biz Keçiören Belediyesi olarak hızlı davrandık, diğer kurumlarımızdan da hızlı davrandık ve tedbirlerimizi aldık. Çok şükür, herhangi bir yaşlımızda kovid görülmedi. Bundan sonra görülmemesi için de temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmeliyiz. Hiçbir şey henüz geçmiş değil. Tam aksine dünyada yaşanan gevşeme nedeniyle koronavirüs belasında artış yaşanıyor. Bugün de açık bir alanda Bayram eğlencesi düzenleyerek temizlik, maske ve mesafe kurallarımızı da uygulayarak programınızı gerçekleştiriyoruz.”

“YAŞLARIMIZIN GÖNLÜNÜ KIRAN BÜTÜN DÜNYANIN GÖNLÜNÜ KIRMIŞ GİBİDİR”

Başkan Altınok anne ve baba sevgisinin önemine de vurgu yaparak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sizler bizim her şeyimizsiniz. Anamız, babamız ne ise sizler de onlar gibisiniz. Sizlerin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur, sizlerin üzüntüsü bizim de üzüntümüzdür. Hani denir ya, 'Anne ve babanı sırtında hacca bile götürsen of deme.' Anne ve babaya hürmetin tarifi tam da böyledir. Anne ve babanın hakkını kimse ödeyemez. Sevgili Peygamber Efendimiz (S.A.V) , 'Cennet anaların ayağının altındadır buyurmuştur.' Anne ve babanın rızasını gönlünü almayanın iki dünyası perişandır. Burası bir huzurevi olabilir ama bu işi yaparken bir gönül, bir yürek, bir istek olmalı. İşte o zaman huzur olur, yüzler ve gözler güler. Bir yaşlarımızın gönlünü kıran bütün dünyanın gönlünü kırmış gibi, bir yaşımızın gönlünü alan bütün dünyanın gönlünü almış gibidir. Burayı sevap merkez bankası ya da beddua merkez bankası yapacak olan bizleriz. Burada işler iyi giderse sevabımız büyük olur. Eğer burada işler kötü giderse beddua alırız, günah olur, vebali büyük olur. Görevimiz bitecek, gök kubbede hoş bir seda, gönüllerde hoş bir intiba bıraktığımızda en büyük, en yüksek makam budur.

“YURDUMUZU YEDİ YILDIZLI OTEL GİBİ YAPACAĞIZ”

Başkan Altınok, konuşmasının sonunda huzurevinin taşınmayacağını belirtirken, yaşlıların ikamet ettiği yurdun da yenileneceğinin müjdesini verdi. Altınok, “Bu arada yurdumuzun ihalesini de yaptık. İlk göreve geldiğimizde de yurdumuzu yapmıştık. Şimdi de görüyorum ki yine bakıma ihtiyacı var, pırıl pırıl yapacağız. Yedi yıldızlı otel gibi yapacağız. Burası hiçbir yere taşınmıyor, AVM mi, darphane mi derseniz ben huzurevi derim ve hepsinden kıymetlidir” dedi.

Başkan Altınok, konuşmasını tamamladıktan sonra yaşlılara bayram hediyesi takdiminde bulundu.