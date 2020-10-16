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Başkan Altınok, gençlerle dijital ortamda buluştu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (AYDH) kapsamında Keçiören’de yaşayan Türk ve yabancı uyruklu 14 genç ile ‘Zirve Etkinlik’ adı altında tertip edilen toplantıda bir araya geldi. 
Başkan Altınok, gençlerle dijital ortamda buluştu

Başkan Altınok, “Vatandaşlarımızı aktif olarak yönetime dâhil ettiğimiz yönetim anlayışımızı gençlerimize anlattık. Demokratik toplumlarda bireyin hak ve sorumluluklarının farkında olması gerektiğinin önemini ortaya koyduk. Yerel yönetimler olarak muhakkak istişare kültürünü içselleştirmemiz gerektiğini ve Keçiören’de istişare kültürünü nasıl geliştirdiğimizi detaylarıyla paylaştık.” dedi.

14 GENCİN FİKRİ ALINDI
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yerel ve bölgesel düzeyde vatandaşların karar alma mekanizmalarına katılımını artırmak amacıyla her yıl 47 Avrupa Konseyi üye ülkesinde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (AYDH) kapsamında 14 genç ile telekonferans yöntemiyle buluştu. 

Altınok, yerel yönetimlere ilişkin çeşitli fikir alışverişinde bulunulan ‘Zirve Etkinlik’te Keçiören’in marka değerini artırmak için yeniliklere ve her türlü faydalı projeye açık olduklarını, gençlerden ve vatandaştan gelen her bir öneriyi ise dikkatle değerlendirdiklerini belirtti. 

“İLÇEMİZİ HEP BİRLİKTE YÖNETİYORUZ”
Altınok, Keçiörenli vatandaşın yönetime dâhil edilme sürecini ise şu somut çalışmalarla anlattı:
 “Keçiören hepimizin, ilçemizdeki tüm yöneticilerimiz demokrasimizin birer ayağı, çatısı ve kapısıdır. Demokrasimizin en önemli yapı taşı olan muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla el birliği yaparak Keçiören için çalışıyoruz. Keçiören Belediyesi Kent Konseyi’ni kurarak yaşlı, genç, engelli, çocuk demeden ilçemizi hep birlikte yönetiyoruz. Bu ortak çalışmalarla da Türkiye’de ve dünyada örnek olarak gösterilen hizmetler ve eserler ortaya koyuyoruz. Gönül yapmak ve güzel eserler bırakmak için el birliği ile çalışacağız. Birlik, beraberlik, dayanışma içinde her şeyin üstesinden gelecek, şehrimiz için her fikri önemseyecek, uygulama gayreti içinde olacağız.”

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