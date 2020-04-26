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Başkan Altınok hem denetim yapıyor hem de maske dağıtıyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da ilçedeki koronavirüs günlerinde bir yandan maske ve dezenfektan dağıtıyor bir yandan da proje ve hizmet çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor.
Başkan Altınok hem denetim yapıyor hem de maske dağıtıyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Koronavirüsle mücadele kapsamında ürettiğimiz maske ve dezenfektanlarımızı gece gündüz dağıtmaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar 120 binden fazla maskeyi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bir yandan da mahallelerimizde denetimlerimizi sürdürüyor, vatandaşımızın huzurlu ve sağlıklı yaşaması için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

“SOKAKLARIMIZI DENETLEMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ”

Keçiörenlilerin maske ve dezenfektan ihtiyacını karşılamak için üretimlerin artarak devam ettiğini belirten Altınok, “Mahalle, cadde, park ve sokaklarımızda yürüttüğümüz denetimler sırasında maske ve dezenfektan dağıtımımızı sürdürüyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle makamımız olan sokaklarımızdaki denetimlerimizi yapmaktan da vazgeçmedik. Koronavirüs salgını için belirlenen kurallara uyarak, yine eskiden olduğu gibi gece gündüz denetimlerimizi sürdürüyoruz. Böylece vatandaşımızın taleplerine kulak vererek hizmet kalitemizi adım adım üst seviyeye çıkarmaya devam ediyoruz” diye konuştu. 

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“KAPSAMLI BİR HİZMET AĞI OLUŞTURDUK”

Koronavirüs salgınıyla birlikte yerel yönetimlerin hizmet kalitelerini ve çeşitliliklerini artırmaları gerektiğine de değinen Altınok, şunları söyledi:
“Dezenfekte çalışması, dezenfektan ve maske üretimi, ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım, e- belediye hizmetleri ve vefa grubumuzun yaşlılarımıza yönelik hizmetleri ile birlikte daha birçok alanda kapsamlı bir hizmet ağı oluşturduk. Bu anlamda yerel yönetimler hizmette devamlılığı sağlamalı, günümüz şartlarına göre de hizmet çeşitliliğini artırmalı ve vatandaşın mağdur olmaması için elini taşın altına koymalıdır. Biz de, bu koronavirüs günlerinde bir yandan salgınla mücadele ederken öte yandan ortaya koyacağımız eserlerimize ve yeni hizmetlerimize odaklanmış durumdayız. Koronavirüs salgını inşallah en kısa zamanda ülkemizi ve dünyayı terk edecek, hayat yavaş yavaş normale dönecek. Biz de daha yaşanabilir bir Keçiören için hız kesmeden eserler bırakmaya devam edeceğiz.” 
 

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