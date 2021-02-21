Başkan Altınok: İç tehdidin başına uyuşturucuyu koymalıyız

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, uyuşturucuyla mücadele için “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında düzenlenen seminerde konuştu.

Keçiören Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde düzenlenen “En İyi Narkotik Polisi Anne” seminerine Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören AK Parti ilçe Başkanı Zafer Çoktan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Narkotik Polisi Canan Yücel tarafından verilen seminerde uyuşturucu satış ve kullanımıyla nasıl mücadele edilmesi gerektiğiyle ilgili bilgiler verildi.

“TOPLUM SAĞLIĞINI DA OLUMSUZ ETKİLİYOR”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, uyuşturucunun bireysel sağlığın yanında toplumsal sağlığı da olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, “Aile içi şiddet de artış göstermiş durumda. Aile içi şiddetin artmasında ekonominin yanı sıra uyuşturucu ve alkol kullanımı da var. Uyuşturucuya bağımlı olanlar uyuşturucu almak için önce birikimlerini satıyor sonra elindeki telefon, bilgisayar gibi eşyalarını satıyor. Sonra da annenin ve babanın birikimleri gidiyor. Anne ve babanın elinde bir şey kalmayınca bu defa çocuk ailesini zor durama sokacak işler yapıyor.” ifadelerini kullandı.

“GÖZÜMÜZÜ KAPATARAK SORUNLARI ÇÖZEMEYİZ”

Uyuşturucu bağımlısı bir gencin ailesini nasıl zor duruma soktuğunu başından geçen bir olayla anlatan Altınok, şunları kaydetti:

“Geçen gün beni bir anne aradı. Çocuğunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyledi. Kendisi de temizlik işi yaparak geçimini sürdürüyormuş. Bağımlı çocuğun, uyuşturucu almak için tüm birikimleri sattığını, ellerinde herhangi bir mal varlıklarının kalmadığını belirtti. Bunun üzerine çocuğun baskı yapmaya devam ettiğini ve kredi çekmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Şuanda ise krediyi zorla ödediklerini ve uyuşturucu bağımlısı çocuğunun kendisini dövdüğünü ve her yerinin mosmor olduğunu söyledi. Tedavisine destek olmak için elimizden geleni yapacağımızı belirttim. Tabi bu noktada sadece polise yüklenmek doğru değil. Polis son raddede devreye girmelidir. Bu anlamda yerel yönetimlerin, sağlık kurumlarının ve eğitim camiasının da önemli görevler üstlenmesi gerekiyor. Gözümüzü kapatarak sorunları çözemeyiz.”