Başkan Altınok iftarını çocuklarla yaptı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığının düzenlediği iftar programına katıldı.

Estergon Türk Kültür Merkezinde, AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Sevgi Evleri Müdürü Fahri Ertekin, Sevgi Evleri Çocuk Koordinasyon Merkezi Müdürü Sezai Güven ve beraberinde kadınlar ile çocuklar katıldı. Dualarla başlayan iftar programında, çocukların keyifli vakit geçirmesi için kukla ve palyaço gösterileri de sergilendi.

ÇOCUKLARA TELEFERİK GEZİSİ, DENİZ DÜNYASI VE AQUA PARK SÖZÜ

Ramazan’ın feyzini ve ulviyetini çocuklarla idrak etmenin bereket getireceğine dikkat çeken Başkan Altınok, salondakilere hitaben yaptığı konuşmada, “Bugün birçok yerden iftar daveti geldi ancak ben yavrularımızla buluşmayı tercih ettim. Bu iftarımızın feyzini, bereketini ve rahmetini meleklerimizle, çiçeklerimizle ve geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimizle yaşamak istedim” dedi.

Altınok, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu programın düzenlenmesine vesile olan herkesten Allah razı olsun. En güzel, en lezzetli, en feyizli ve en bereketli iftardır bu iftar. Çocuklar, siz bizlere, ülkemize ve milletimize lazımsınız, milletimizin yarınlarısınız. Sizler devletimize, milletimize hizmet edecek büyük insanlar olarak yetişeceksiniz. Sizleri seviyorum, gözlerinizden öpüyorum. Ayrıca Keçiören’de keyifli vakit geçirebileceğiniz tesislerimiz var. Teleferiğe binmeyen çocuklarımız için teleferik gezisi düzenleyeceğiz. Deniz Dünyamızda akvaryumumuz var. Buraya da bir gezi düzenleyeceğiz ve denizdeki canlıların rengârenk yaşamını keşfedeceksiniz. Aqua park ve yüzme havuzlarımız için de bir takvim belirleyeceğiz ve sizler de sırayla kullanacaksınız.”

GÜNGÖR HAYIRSEVERLERE TEŞEKKÜR EDİLDİ

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör de iftar programının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Rabbimizin bize emaneti olan sevgili çocuklarımızla bu mübarek ayda, iftar sofrasında bizleri buluşturan hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Her kim ki böyle hayırlı işlere vesile oluyorsa, kıyamete kadar o hayırdan faydalanacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

ÇOKTAN: BİZLERİ SOFRALARINA DAVET EDEN ÇOCUKLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan da iftar sofrasında çocuklarla buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Çoktan, “Bizleri sofralarına kabul eden çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Bu iftarın düzenlenmesine katkı sunan hayırseverlerimizden Allah razı olsun. İnşallah, hep birlikte nice ramazanlar görmeyi Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

