Başkan Altınok: Kamu yararına şeffaf bir ihale yaptık

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhuriyet Kulesi ihalesinin canlı yayın ortamında, şeffaf bir şekilde kamu yararı gözetilerek yapıldığını belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhuriyet Kulesi ihalesinin canlı yayın ortamında, şeffaf bir şekilde kamu yararı gözetilerek yapıldığını belirterek, “Cumhuriyetin 100’üncü yılının sembolü vizyon projemiz Cumhuriyet Kulesi, Başkent’e sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda büyük bir değer katarak Ankara’nın göz bebeği olacak. 10 Nisan 2020 tarihinde yapılan Cumhuriyet Kulesi ihalesine 24 firma davet edilmiştir. Söz konusu ihale YouTube kanalımızda canlı olarak yayınlanmıştır. Projenin ihalesi MASKELİ bir şekilde değil ŞEFFAF bir şekilde gerçekleştirilerek en düşük rakamı veren firmaya ihale edilmiştir. Dünya genelinde ‘şehirlerin gerdanlıkları’ diye ifade edilen noktalar vardır ki, bu noktalar şehre gidildiğinde ve o şehrin tamamını gezme fırsatı bulunamadığında kuşbakışı seyir imkânı sunar. İşte Cumhuriyet Kulesi de Başkent’e bu hizmeti sunarak uluslararası bir marka haline gelecektir” dedi.

KULEDEN AYLIK 2 MİLYON TL KİRA GELİRİ

Altınok, aylık 2 milyon TL kira geliri getirmesi hedeflenen Cumhuriyet Kulesi’nin yapımına devam edilip edilmemesine ilişkin 25 Kasım 2017 tarihinde Keçiören’de 5 noktaya kurulan sandıklarla referandum yapıldığına da işaret ederek, “Kalaba Kent Meydanı Meydanı, Gazino, Esertepe, Sancaktepe ve Aşağı Eğlence bölgelerimizde sandıklar kurularak vatandaşlarımıza “Yıkılsın” ve “Yapılsın” seçenekleri sunuldu. Halk oylaması sonucunda ise Keçiörenlilerin yüzde 76'sı “Kule Yapılsın” yönünde oy kullandı” diye konuştu.

“CUMHURİYET KULESİ ULUSLARARASI BİR ESER”

Altınok, Cumhuriyet Kulesi’nin uluslararası misyonuna da değinerek şunları söyledi:

“Tarihe atılan bir imza olarak Cumhuriyet Kulesi, Paris’teki Eyfel Kulesi'nin müzesinde, “Turkey, Ankara, Keçiören Cumhuriyet Kulesi” ibaresiyle yerini almış uluslararası bir eser görünümüne sahiptir. Ekonomik anlamda ise kısa sürede kendisini amorti edecek bir projedir. Kulemiz ile ilgili diğer bir husus ise bir ilçe belediyesinin kendi imkânlarıyla İLK DEFA böyle bir yatırım projesine imza atıyor olmasıdır. Ekonomik anlamda iyi yönetilemeyen ilçe belediyelerinin böyle bir projeyi yapması oldukça zor olduğundan Cumhuriyet Kulesi bu anlamda da sıra dışı bir mahiyete sahiptir. Örneğin: Atakule, Vakıflar Bankası ve Ankara Büyükşehir Belediyesi destekleri ile rahmetli Altınsoy ve Özal döneminde yapılabilmiştir.”

“PARAŞÜTLE ATLAMA NOKTASI YAPILACAK”

Cumhuriyet Kulesi’nin yapısal özellikleri ve içerisinde barındırdığı sosyal ve kültürel alanlarla ilgili bilgiler de veren Altınok şunları aktardı:

“İhale süreci sonlanmış olan kulemizin şu anda imar ve ruhsat işlemleri tamamlanmış olup yapımında hukuki herhangi bir engel bulunmamaktadır. Kule, sadece bir tepeden ya da bir yükseklikten ibaret olmayıp içerisinde alışveriş merkezi, uluslararası sergilerin yapılacağı Türkiye’nin en modern sanat galerisi, cafe, restoran, 180’inci metrede seyir terası, uzay terası ve bilim merkezi, en üst katta ise bir nikâh salonunu barındırmaktadır. Türkiye’de bir ilk olacak diğer yenilik ise kulemizde paraşütle atlama noktasının da yer alacak olmasıdır. Bu minvalde Cumhuriyet Kulemizde birçok sosyal ve kültürel etkinlik de düzenlenebilecektir. Buradan hareketle, geniş kapsamlı faaliyetlerin yapılacağı etkinlik alanları ne Atakule’de ne de Çamlıca Kulesi’nde bulunmaktadır. Sonuç itibariyle Türkiye’ye ve Başkent’e kazandırılan bu muhteşem eser için eleştiri yöneltmekten ziyade bu eserin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamdaki kazanımlarına teşekkür etmek gerektiğini de belirtmekte fayda var. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Keçiören Belediyesinde rant ile zenginlik elde eden kimsenin olmadığını önemle belirtmek istiyorum. Beytülmalin her kuruşuna titizlikle sahip çıkıyoruz.”