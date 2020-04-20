Başkan Altınok: Masum canlılara sahip çıkıyoruz

Koronavirüsle mücadele sürecinde sokak hayvanlarını unutmayan Keçiören Belediyesi, özellikle iki gün boyunca sokak hayvanlarına yiyecek temin etmek için özel bir çalışma yürüttü.

Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sokak hayvanları, yüce Rabbimin yarattığı masum, dilsiz ve güzel varlıklar olarak bizlere emanettir. Koronavirüsle mücadele kapsamında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak canlılarımıza sahip çıkarak ilçemizin birçok noktasına yiyecek bırakmayı sürdürüyoruz” dedi.

Bu kapsamda Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Başkan Turgut Altınok’un da talimatıyla sokakta yaşayan kedi, köpek, kuş ve diğer canlılar için ilçenin farklı noktalarına mama ve yiyecek bıraktı.

“DUYARLI VATANDAŞLARIMIZLA DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİZ”

Keçiören Belediyesinin rutin yiyecek dağıtım çalışmalarını koronavirüsle mücadele günlerinde daha da sıklaştırdığını belirterek, vatandaşların da sokak canlılarına karşı duyarlı olması gerektiğine vurgu yaptı. Altınok, “Kış mevsimi boyunca rutin olarak sürdürdüğümüz yiyecek dağıtma çalışmalarımızı iki günlük sokağa çıkma yasağı süresince de yaygınlaştırarak Keçiören’in farklı noktalarında devam ettirdik. Duyarlı vatandaşlarımız da gerek sosyal medya üzerinden gerekse diğer mecralardan bizlere ulaşarak bu konuda taleplerini rahatlıkla iletebiliyorlar. Bu anlamda Keçiören’de vatandaşlarımızla dayanışma içerisinde sokak hayvanlarımıza dair çalışmalarımızı kolay bir şekilde yerine getiriyoruz” diye konuştu.