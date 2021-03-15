Başkan Altınok, Tıp Bayramı'nda Sağlıkçıları Unutmadı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçede görev yapan sağlık çalışanlarına çiçek hediye etti.

Başkan Altınok, “Pandemi sürecinde kahramanca mücadele veren sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Hayatlarından, ailelerinden, çocuklarından ve sevdiklerinden feragat ederek sağlığımız için yoğun mesai harcayan her bir sağlık çalışanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

ÇİÇEK HEDİYESİ

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçede bulunan sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla çiçek takdiminde bulundu. Ayrıca gün boyunca Başkan Altınok adına ilçedeki sağlık kurumlarını tek tek gezen belediye yetkilileri sağlıkçılara hem çiçek hediye ettiler hem de 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladılar.

130 BİN KİŞİLİK YEMEK HİZMETİ

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına birçok hizmet verdiklerini ve onlar için yaklaşık 130 bin kişilik yemek hizmetinde bulunduklarını hatırlattı. Altınok, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak şunları kaydetti:

“Kovid-19 vakasına karşı cansiperane bir tempoyla çalışan sağlık çalışanlarımız devletimiz ve milletimiz için kahramanca savaş vermişlerdir, vermeye de devam ediyorlar. Onların emeğine ve alın terine saygı duymalıyız. Bu anlamda temizlik, maske ve mesafe (TMM) kurallarını gevşetmeden uygulamaya devam etmeliyiz. Pandemi ile mücadelelerinde kahraman sağlıkçılarımızın yanlarındayız. Onlara yönelik hizmetlerimizi gönülden veriyoruz. Her bir sağlık çalışanımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ediyorum. ”