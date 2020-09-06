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Başkan Altınok, vatandaşı otobüsten uyardı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok koronavirüs salgınının Ankara’da artış göstermesiyle birlikte vatandaşı uyarmak için üstü açık otobüse çıktı. 
Başkan Altınok, vatandaşı otobüsten uyardı

Altınok, “Kovid-19 hem canımıza kast ediyor hem de ülkemizin ve tüm dünyanın ekonomik sistemini derinden sarsıyor. Bu virüs atom bombasından daha tehlikeli. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına mutlaka uymalıyız. Zorunlu olmadıkça kalabalık alanlarda bulunmamamız gerekiyor. Tedbir almadan kalabalık alanlarda dolaşan herkes birer canlı bomba gibi gezdiğini unutmasın.” dedi.

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“TMM” TİŞÖRTÜ DAĞITILDI
Başkan Altınok, Türkiye ve dünyada yaşanan Kovid-19 salgınındaki artışla birlikte vatandaşa yönelik tedbir amaçlı uyarılarda bulunmak için üstü açık otobüsle Keçiören’in 51 mahallesinde “TMM” tişörtleri dağıttı. Hareket halindeki otobüsün üzerinden vatandaşa sık sık uyarılarda bulunan Altınok, “Hem kendi sağlığımız için hem de sevdiklerimizin sağlığı için mutlaka Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun önerdiği terbilere uymalıyız. Aksi halde hem ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayacağız hem de hem de can kaybı açısından artışlar yaşanacak. Kovid-19 denen bu belayı el birliğiyle atlatmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.  

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“İLK MASKE VE DEZENFEKTANI KEÇİÖREN BELEDİYESİ ÜRETTİ”
Başkan Altınok, koronavirüs salgınıyla mücadelede Keçiören Belediyesi olarak topyekûn çalışma yürütüldüğüne, maske ve dezenfektan dağıtımı ile de vatandaşın her zaman yanında olunduğuna dikkati çekerek şu şunları aktardı:
“Bizim asıl amacımız insanlarımızın sağlığını korumaktır. Sağlığı korumak farzdır. Semt pazarımızda temizlik, sosyal mesafe alanlarının korunması gibi hususları kontrol ediyoruz. Temizlik,  maske ve mesafe kurallara uymamız lazım. Dünyada pandemi patlak verdikten sonra Türkiye’de ilk maske üretimi yapan belediye Keçiören Belediyesidir. İlk dezenfektan üretimi yapan belediye de yine Keçiören Belediyesidir. Maske para ile satılmadığından biz ürettiğimiz maskelerinizi her gün çarşıda, pazarda, sokaklarda vatandaşlarımıza dağıttık. Bu süreçte dezenfektanın litresi 70 ila 80 liraya çıktı, biz litresini 17 lira maliyetle ürettik. Ama bunu birçok belediye 74 liraya aldı.”

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