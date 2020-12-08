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Başkan Altınok Vefa grubuyla buluştu

Keçiören Belediyesi Kent Konseyi hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 55 kişilik Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturarak 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için sahaya indi. 
Başkan Altınok Vefa grubuyla buluştu

BAŞKAN ALTINOK: YAŞLI VE ENGELLİLERİMİZİN GÖNLÜNÜ ALMAK ÖNEMLİ
Vefa destek gurubuyla Kalaba Kent Meydanı’nda bir araya gelen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “ Atatürk ne diyor, ‘Vatan sevgisi vatan hizmetle ölçülür. Sevgili Peygamber Efendimiz (S.A.V), ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.’ buyuruyor. Zorluklar karşısında el ele vereceğiz ve hep birlikte bu zorlukları aşacağız. Vefa grubunda emek veren, gönül veren, gönül alan herkese teşekkür ediyorum. Özellikle yaşlı ve engellilerimizin gönlünü almak çok önemli. Onların gönlünü almak tüm dünyanın gönlünü almakla eşdeğerdir.” dedi.

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KOLONYA VE DEZENFEKTAN DAĞITTI
Vefa grubuyla gerçekleştirdiği görülmenin ardından Keçiören Belediyesi tarafından üretilen dezenfektan ve kolonyalardan dağıtan Altınok, her bir vefa temsilcisine de teşekkür etti. 

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Vefa Sosyal Destek Grubu, Keçiören Kaymakamlığı ile koordineli olarak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çalışmalarını devam ettirecekler. 

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