Başkan Altınok'tan 170 bin metrekarelik mesire alanı müjdesi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçeye bağlı Kösrelik köyünde bulunan Kösrelik Göleti’nin etrafına 170 bin metrekarelik mesire alanı yapma kararı aldıklarının müjdesini verdi.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Keçiören Belediyesi, doğaseverleri ve piknik meraklılarını çok sevindirecek olan Kösrelik Göleti Mesire Alanı Projesini hayata geçirmek için düğmeye bastı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri göl etrafında oluşturulacak olan mesire alanı için iş makineleriyle düzeltme çalışması başlattı.

“YENİ PİKNİK MERKEZİ KÖSRELİK OLACAK”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kösrelik Göleti etrafına yapılacak olan mesire alanının Keçiörenlilerin ve Ankaralıların yeni piknik merkezi olacağını kaydederek, burada yapılacak olan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

“Mesire alanımızda yürüyüş ve bisiklet yolu, 200 adet pergole, çocuk oyun alanı, balık tutma iskelesi yer alacak. Mangal yakmak isteyen vatandaşlarımız için barbekü de koyacağız. Vatandaşımız ailesiyle birlikte buraya gelerek huzurlu bir ortamda hem piknik hem de spor yapabilecek. Şehrin stresli ortamından bir süre uzak durmak isteyen herkes burada kafa dinleyebilecek.”