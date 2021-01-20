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Başkan Altınok'tan Çin zulmüne tepki

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Çin'in Uygur Türklerine yönelik yaptığı işkencelere ve barbarca muamelelerine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.
Başkan Altınok'tan Çin zulmüne tepki

Altınok, Uygur Türklerinin yanında olmaya devam edeceklerini kaydettiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

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“Uygur Türklerinin dramı yıllardır devam ediyor. Bütün dünyanın gözü önünde resmen bir asimilasyon politikası izleniyor. Çin bu asimilasyon politikasından vazgeçmeli, şimdiye kadar devam eden işkencelere ve çilelere son vermeli. Uygur Türklerinin dünyadaki bütün insanlar gibi hak ve hukuk çerçevesinde insanca yaşamaları en doğal haklarıdır. Uygur Türklerimizin sonuna kadar yanındayız. Rabbim onları muhafaza etsin.”

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