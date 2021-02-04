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Başkan Altınok'tan provokatörlere sert tepki

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanması bahane edilerek başlatılan protestoları provokasyon olarak niteleyerek sert bir dille eleştirdi. 
Başkan Altınok'tan provokatörlere sert tepki

    
Altınok, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kutsal değerler üzerinden toplumun galeyana getirilmeye çalışıldığına vurgu yaparak şunları söyledi:

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“Kutsal değerlerimizi ayaklar altına alarak provokatörlük yapanları, provokasyon hareketlerini iç ve dış mihrakların sahneye koyduğunu görüyoruz. Müslüman bir ülkede Kâbe’nin ayaklar altına alınarak hareket edilmesinin ne olduğunu iyi kötü herkes bilir. Burada tahrik, ihanet ve kutsal değerlerimize saldırı vardır. Türk ve Müslüman olan birisi bunu asla yapamaz. Herkes şunu bilsin ki ülkeyi karıştırmak isteyenler tarafından değerlerimize, kutsal değerlerimize yapılan ve yapılacak her saldırı milletimiz tarafından da en sert şekilde, hak ettikleri şekilde karşılığını bulacaktır. Ülkeyi kaosa sürüklemek isteyen, ipleri dışarıda olan hainlerdir bunlar. Bu ülkede değerlerimize hakareti kabul etmeyiz, bunun için de gereken ne varsa sonuna kadar yaparız. Bunun partisi de ideolojisi de yoktur. Ayrıca Hristiyan bir ülkede dahi dinimize bir saldırı olduğu zaman onun da karşısında durduk. Kaldı ki bir kiliseye de saldırı yapılsa, bir inanç değeri de ayaklar altına alınsa ona da karşı çıkarız. Bunlar insanlığın kutsal inanç ve medeniyet değerleridir. Şiddetle kınıyoruz. Türk ve Müslümanım diyen, inançlara saygı duyan; hürriyet, demokrasi, adalet diyen, “Ülkem karışmasın, kaosa gitmesin, ülkemi karıştırmak isteyen iç ve dış mihraklara alet olmayacağım.” diyen herkes bu edepsiz, ahlaksız, haince saldırının dimdik karşısında olmalıdır.”

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