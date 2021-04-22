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Başkan Altınok'tan semt pazarlarına ramazan denetimi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ramazan ayında vatandaşın kaliteli hizmet alabilmesi için ilçede kurulan semt pazarlarını günlük olarak denetlemeye devam ediyor.
Başkan Altınok'tan semt pazarlarına ramazan denetimi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ramazan ayında vatandaşın kaliteli hizmet alabilmesi için ilçede kurulan semt pazarlarını günlük olarak denetlemeye devam ediyor. İftar saatine kadar denetimlerine devam eden Altınok, “Semt pazarlarımızda vatandaşımızın taze, kaliteli ve uygun fiyata sebze ve meyve alabilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Çürük ürün satmak günahtır, vebaldir ve haramdır. Keçiören’de çürük ve hileli ürün satışına asla izin vermiyoruz.” dedi.

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören’in faklı mahallelerinde günlük kurulan semt pazarında vatandaşın kaliteli sebze ve meyve tüketebilmesi için Ramazan ayı boyunca da denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Altınok denetimler sırasında vatandaşın talep ve isteklerini dinleyerek onlardan gelen isteklerin ivedilikle yerine getirilmesini de sağlıyor. 

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FİYATLAR GÜNLÜK YAPILAN PAYLAŞIMLA DENETLENİYOR 
Semt pazarlarında fahiş fiyatla ürün satışını önlemeye yönelik denetimlerin yanında buradaki ürünlerin fiyatlarının her gün sosyal medya hesaplarından paylaşıldığını da belirten Altınok, “Pazarlarda satışı yapılan ürünlerin fiyatlarını günlük duyuruyoruz. Daha sonra da yayımladığımız fiyat listesi ile pazar tezgâhında bulunan fiyatları karşılaştırıyoruz. Denetimler sırasında ‘günlük fiyat kurallarına’ uymayan pazar esnafını önce uyarıyor, bir sonraki ihlalinde ise cezai işlem uyguluyoruz.” ifadelerini kullandı.

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