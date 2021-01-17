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Başkan Altınok'tan tam gaz gece denetimi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’in tüm cadde ve sokaklarını gece geç saatlere kadar denetleyerek ilçemizin ihtiyaçlarını tek tek tespit etmeye devam ediyoruz." dedi.
Başkan Altınok'tan tam gaz gece denetimi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sokak, cadde, pazar ve parklar daha düzenli, insanlarımız daha huzurlu olacak dedik ve nihayet bu huzur ve düzen ortamını tesis etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz.” dedi.

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“YAŞAM TERCİHİNDE İLK SIRADA OLACAĞIZ”
Başkan Altınok, sabahın ilk ışıklarından gece geç saatlere kadar ilçenin dört bir yanında denetimlerde bulunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Keçiören’i yaşam tercihinde ilk sıraya taşımak için mesai mefhumu tanımaksızın çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Başkan Altınok, “Keçiören yaşam tercihinde ilk sıradaydı. Yeni hizmet ve eserlerle inşallah yine bir numara olacağız. Cadde, sokak, park ve pazarlarımızı gece gündüz gezerek şehrimizin adeta röntgenini çekiyoruz, eksikleri gidermek için derhal gerekeni yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Altınok, Keçiören’de yeniden güven ve huzur ortamının sağlandığını da aktarırken ilçenin temizlik, yeşil alan ve estetik yönünden Tüm Türkiye’ye örnek olacağını kaydetti. 

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