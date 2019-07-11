Başkan Asım Balcı Ulus esnafıyla kahvaltıda buluştu

Tarihi Ulus Hali'ni ziyaret ederek esnafla kahvaltı yapan Başkan Asım Balcı, Ulus'u eski ihtişamlı günlerine döndürmek için herkese görev düştüğünü söyledi.

Göreve geldiği günden bugüne esnaflarla daima iç içe olan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Ulus Hali'ni ziyaret etti. Hal esnafın davetini kırmayan Başkan Balcı, kahvaltı sofrasına da konuk oldu. Ekmeklerin bölüşüldüğü, çayların içildiği kahvaltıda Balcı, esnaflarla uzun uzun sohbet etti. "Bize sofrasını açan, bizimle ekmeğini bölüşen ve bizi büyük bir sıcaklıkla ağırlayan esnaf kardeşlerimize teşekkür ederim. Taze ve kaliteli ürünleri, güler yüzlü esnaflarıyla farkını ortaya koyan Ulus Hali'nde müşteri değil, misafir olarak karşılanıyorsunuz." diyen Başkan Balcı, herkesi Ulus Hali'nden alışveriş yapmaya davet etti.

ALIŞVERİŞİN ÖNEMLİ ADRESİ

Ulus halinin hem kaliteli hem de ucuz alışverişin önemli bir adresi olduğuna dikkati çeken Başkan Balcı, mekanın tarihi önemine de vurgu yaptı. "Ulus Hali hepimizin çocukluğu demek, gerçek Ankara demek, Ankaralıların geçmişi demek... Bu nedenle buraya sahip çıkmak, esnaf kardeşlerimize destek vermek hepimizin görevi... Bizler sıkça Ulus bölgesini ziyaret ediyoruz. Ulus'ta yapılacak çok iş var ve bu nedenle herkesin elini taşın altına koyması gerek. Ulus'u eski ihtişamlı günlerine döndürmeliyiz ve bu hepimizin öncelikli görevi olmalı." ifadelerini kullandı. Hal ziyaretinde Başkan Balcı'ya vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Kendisine ilgi gösteren vatandaşları kırmayan Başkan Balcı, herkesle tek tek fotoğraf çektirdi.

