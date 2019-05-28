Başkan Balcı: 'Makamda değil sokakta'

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, bir gün içerisinde 5 ayrı mahalleyi ziyaret ederken 2 mahalleyi de iftarda ağırladı.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın hafta içi olduğu gibi hafta sonu mesaisi de yoğun geçiyor. Güne Karapürçek Mahallesi ve Battalgazi Mahallesi ziyaretleriyle başlayan Başkan Balcı, burada vatandaşlarla sohbet ederek talepleri dinledi. Daha sonra Yıldıztepe Mahallesi'ne geçen Balcı, Yunus Emre Parkı'nda güneşli havanın keyfini çıkaran mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Parkta bir süre vakit geçirdikten sonra Güneşevler Mahallesi'ne giden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, geçtiğimiz yıllarda halı saha olarak hizmet veren ve yerine okul yapılacak olan arazide incelemelerde bulundu. Başkan Balcı, Önder Mahallesi'ndeki moloz temizliği çalışmalarını da denetledikten sonra iftarda da Doğantepe ve Mevlana mahalleleri sakinleriyle buluştu.

Altındağ'ın sorunlarını yerinde tespit edebilmek için sürekli sokaklarda olduğunu ifade eden Başkan Balcı, "Mecbur olmadığım sürece belediyedeki makama gitmiyorum.

Sürekli halkla iç içe olarak çalışmaları sahada yürütüyoruz. Belediyecilikte hafta sonu diye bir kavram yoktur. Her gün çalışmak ve vatandaşlarımızın taleplerine yetişmek zorundayız. Bu nedenle ekiplerimizle birlikte sürekli sahadayız. Altındağ'ı makamda oturarak değil, sokakta gezerek yöneteceğiz. Halkımız bu durumdan oldukça memnun... Onlarla istişare halinde ilçeyi yönetiyoruz. Altındağ'da yapacak çok işimiz var ve bizim kaybedecek bir saniyemiz bile yok. 7 ayrı mahalledeki sakinlerimizle buluşarak fikir ve önerilerini dinledik" diye konuştu.